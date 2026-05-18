„Nu vor fi capabili să reziste singuri”. Apelul antropologului care a luat legătura cu tribul izolat care a ucis un misionar creștin

Indigen de pe izolata insulă North Sentinel țintind cu arcul un elicopter al Gărzii de Coastă indiene, 2004. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Pe îndepărtata insulă indiană North Sentinel trăiește unul dintre cele mai izolate triburi de pe planetă. La mai bine de douăzeci de ani de la ultima sa întâlnire cu acești indigeni, antropologul Anstice Justin consideră că este urgent să se restabilească legătura cu ei, pentru a-i proteja mai bine, transmite France Presse.

Se știu foarte puține lucruri despre acea mână de indigeni care s-au stabilit pe mica insulă din arhipelagul Andaman și Nicobar, din Oceanul Indian.

Acești „sentinelieni” au făcut prima pagină a știrilor mondiale în 2018, după ce au ucis cu săgeți lor un misionar american, John Allen Chau, care a călcat în sanctuarul lor în ciuda interdicției autorităților.

Insula Sentinel de Nord. Foto: shutterstock

Nici nu știm cum se identifică „sentinelienii”

La 71 de ani, Anstice Justin este unul dintre ultimii care s-au apropiat de acest trib în cadrul misiunilor așa-numite „de contact” autorizate de New Delhi între 1986 și 2004.

Aceste întâlniri au permis colectarea singurelor detalii cunoscute până în prezent despre viața acestor 50-150 de indivizi.

„Nici măcar nu știm cum se identifică ei înșiși”, a explicat omul de știință într-un interviu acordat AFP la domiciliul său din Sri Vijaya Puram, capitala insulelor Andaman și Nicobar, adăugând că „termenul de «sentinelian» provine de la numele insulei lor”.

Antropologul Anstice Justin. Foto: R. Satish BABU / AFP / Profimedia

Deși se bucură de hotărârea autorităților indiene de a respecta izolarea strictă a acestei triburi „interzise”, Anstice Justin consideră că aceasta nu mai este sustenabilă.

„Nu putem continua să-i ținem izolați într-un moment în care oamenii se întrec să fie primii care debarcă pe insulă. Un contact organizat mi se pare singura posibilitate de a-i ajuta (…) și de a-i proteja de oameni care să îi deranjeze”, a spus el.

Un influencer s-a dus și a lăsta pe plajă o cutie de suc

Problema este că, de la cazul misionarului ucis, curiozitatea față de North Sentinel și locuitorii săi a rămas vie.

În ultimii ani, poliția indiană a arestat mai multe persoane care încercau să se apropie de insulă. În februarie, alți doi pescari au fost din nou interceptați.

În aprilie 2025, un influencer american, Mykhailo Viktorovych Polyakov, a reușit chiar să se infiltreze pe insulă, timp cât a publicat un videoclip pe rețelele sociale și a lăsat pe plajă o nucă de cocos și o cutie de băutură carbogazoasă.

Polițiștilor care l-au arestat la întoarcere, tânărul le-a explicat gestul său prin… dorința de a deveni o vedetă pe YouTube. După douăzeci și cinci de zile de închisoare și o amendă de 15.000 de rupii (150 de euro), a fost expulzat în Statele Unite.

„Ar trebui să fii nebun să crezi că pot trăi complet izolați”

Șeful poliției arhipelagului, HGS Dhaliwal, se pregătește de la acest incident să facă față unor noi invadatori în căutare de publicitate: „Moda și rezonanța provocărilor lansate pe rețelele sociale vor atrage din ce în ce mai mulți candidați de așa ceva”.

Cu o experiență de aproximativ treizeci de misiuni pe Nord Sentinel, Anstice Justin confirmă că accesul acolo a devenit mult mai ușor decât în timpul primei sale expediții din 1986.

Doar două ore cu barca separă tribul de insula principală a arhipelagului. „Ar trebui să fii nebun să crezi că acești indigeni pot trăi complet izolați de restul lumii”, a explicat antropologul.

Cu atât mai mult cu cât India tocmai a dat startul unui proiect gigant de amenajare care prevede construirea pe insula Grande Nicobar a unui port, a unui aeroport și a unor locuințe și care, pe termen lung, va schimba radical viața și mediul întregului arhipelag.

Aceste lucrări vor stimula economia locală și turismul, amenințând totodată izolarea triburilor indigene, precum cel din North Sentinel.

„Această comunitate a supraviețuit timp de milenii, dar nu va rezista mult timp în condițiile actuale”, subliniază Anstice Justin.

Indigeni de pe insula North Sentinel. Foto: Dinodia Photos RM, Dinodia Photos / Alamy / Profimedia

Cum a decurs prima întâlnire cu tribul

Antropologul își amintește încă de luxul de precauții care a însoțit prima sa întâlnire cu locuitorii din Nort Sentinel.

La câteva minute după ce a acostat cât mai aproape de o pădure din care se ridica fum, el povestește că câțiva indigeni au ieșit din junglă.

„Le-am explicat prin gesturi că le oferim nuci de cocos. Ne-au cerut să le lăsăm deoparte (…) și ne-am întors pe barcă. Apoi ne-au luat cadourile (…) nu am simțit nicio ostilitate, nici ferocitate”, descrie el.

Au fost necesare mai multe vizite pentru ca localnicii să-i tolereze prezența. De aceea, acum omul de știință se teme de impactul devastator al unui contact nepoftit.

„Populațiile izolate nu vor putea supraviețui pe termen lung în lumea de astăzi”, insistă Anstice Justin.

Și pledează, așadar, pentru un nou contact: „Spre deosebire de intruși (…) noi nu ne-am impus niciodată asupra lor”, spune el.

„Trebuie să protejăm aceste reguli (…) Pentru că, orice s-ar întâmpla cu ei, nu vor fi capabili să reziste singuri”, a mai spus antropologul