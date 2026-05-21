Nuclearelectrica apără proiectul mini-reactoarelor de la Doicești, după ce a fost criticată din nou de Bolojan. „Proiectele strategice trebuie să fie transpartinice”

Compania de stat Nuclearelectrica susține că proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești „este unul robust, coordonat de o echipă de specialiști”, într-un comunicat transmis la o zi după ce a fost criticată din nou de premierul interimar Ilie Bolojan.

HotNews a scris că proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești a ajuns, la câțiva ani de la lansare, în următorul punct: peste 200 de milioane de dolari cheltuiți, absența unei decizii finale de investiție și o tranzacție imobiliară finalizată în favoarea partenerului privat al companiei de stat Nuclearelectrica.

Miercuri, la B1 TV, Ilie Bolojan a pus eșecul proiectului pe seama conducerii Nuclearelectrica, reclamând că au fost investite sute de milioane de euro pentru un teren, realizarea unor documente, pentru ca, în final, să se constate că investiţia necesară punerii în practică a proiectului este una uriaşă, iar preţul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piaţă.

În comunicatul său de joi, Nuclearelectrica susține că proiectul „este conform planificării ca buget și etape, considerat robust din punct de vedere al securității nucleare, respectat în plan international, cu interes din partea comunității investitorilor (investitori în camera de date), dezvoltat în echipe mixte de specialiști Romania -SUA, cu atenție maximă acordată dezvoltării unui proiect reper pentru industria nucleară, implicit eficientizare maximă a costurilor”.

„Proiectele energetice strategice sunt și trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României, consumatorilor și prin raportare la arealul de avantaje economico-financiare derivate din dezvoltarea acestor proiecte. În egală măsură, proiectele de infrastructură mare au nevoie de predictibilitate, stabilitate și eforturi unite în vederea atingerii obiectivului final”, a mai declarat compania de stat.

Guvernul acuză „o problemă cu amplasamentul”. Compania neagă

În conferința de presă pe care a susținut-o după ședința de joi de la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a spus, potrivit Agerpres, că „există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul și care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze – discutabil cât de mică sau cât de mare, dar ea există, iar noi vorbim de reactoare nucleare”.

Nuclearelectrica susține în comunicatul său că „studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doicești este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR”, spunând că „studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu”.

Compania a precizat că „următorul pas este cel al analizelor detaliate care va conduce la autorizarea amplasamentului, în conformitate cu etapele de lucru”.

„Pentru finanțarea Proiectului SMR Doicești, compania de proiect Ropower Nuclear S.A. are în vedere, pe lângă contribuțiile financiare ale acționarilor săi de până la acest moment și atragerea de alte surse de finanțare, astfel cum sunt prevăzute în modelul financiar dezvoltat, printre care: atragerea de noi investitori (interes deja exprimat), accesarea de credite de la Agenții de export, accesarea de granturi și alte surse, astfel cum vor fi identificate/disponibile”, a mai declarat Nuclearelectrica.