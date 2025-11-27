Numărătoare inversă până la unul dintre cele mai așteptate momente de Crăciun din București. Când “se aprinde” Casa Mița Biciclista 

La început de secol XX, Mița Biciclista era probabil cea mai spectaculoasă și mai revoluționară femeie din oraș.

A fost sigur cea mai discutată femeie din perioada interbelică, subiectul fierbinte al ziarelor de scandal și motiv de glume deocheate.

Despre Mița Biciclista se știe că era o femeie foarte frumoasă, blondă cu ochi verzi. A trăit mult timp la Paris și facea lucrurii pe care cucoanele pudibonde din București nu le făceau. Purta pantaloni dacă avea chef, fuma pe stradă, făcea plajă topless la Mamaia, avea automobil coupe, servitori aduși din străinătate, mânca numai la Athenee Palace, arunca banii pe poșete și pălării în cele mai scumpe prăvălii de pe Calea Victoriei și, mai ales, se plimba cu velocipedul la Șosea. Era o apariție. O extravagantă.

Astăzi, Mița ar fi șefă la Organizația Intergalactică a Feministelor și nu subiect de cancan în “Furnica”, celebră gazetă de satiră în interbelic.

Iar Mița Biciclista, adică Maria Mihăescu pe numele său real, a lăsat în urma sa unul dintre cele mai frumoase palate din București.

O clădire monumentală cu fațade bogat ornamentate, aflată lîngă Biserica Amzei. Astăzi, fantastica, excentrica și mirabolanta Mița Biciclista și Palatul ei “bombonieră” este, de câțiva ani, una dintre marile atracții de Crăciun ale Capitalei.

