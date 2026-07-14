Numărul 2 din AUR: „Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecţie”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă, marţi, că singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate, potrivit unui comunicat de presă, preluat de News.ro.

Peiu este de părere că ”a vota un guvern minoritar, înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic al lui Nicuşor Dan”.

De asemenea, liderul AUR îi transmite un mesaj preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care ”trebuie să primească o lecţie simplă: orice decizie politică are consecinţe”.

”Singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Orice adult înţelege asta. Orice altă soluţie prelungeşte criza şi va îngropa economia şi prestigiul internaţional al României”, a scris, marţi, pe Facebook, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Credit: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia



Acesta se întreabă: ”Cum ar putea cineva cu mintea întreagă să creadă că o ţară cu problemele noastre poate să supravieţuiască cu o succesiune de guverne minoritare timp de doi ani şi jumătate?”.

Peiu susţine că, ”a vota un guvern minoritar, înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic al lui Nicuşor Dan”.

”Preşedintele Dan trebuie să priceapă un lucru cât se poate de simplu: nu poţi să arunci în aer democraţia dimineaţa şi să te aştepţi la validarea acestui lucru pe seară. Nicuşor Dan a ajuns preşedinte în urma anularii alegerilor din 24 noiembrie 2024. Orice guvern minoritar numit de Nicuşor Dan ca urmare a ignorării democraţiei parlamentare este validarea unui mod ticălos de a face politică, prin abuzul instituţiilor statului şi prin negocieri netransparente”, a mai scris Peiu.

„Nu poți să excluzi AUR de la guvernare”

Acesta este de părere şi că ”Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecţie simplă: orice decizie politică are consecinţe”.

”Atunci când a decis să respingă dreptul unui partid, precum AUR, de a participa la guvernare, Sorin Grindeanu trebuie să se aştepte ca AUR să îi refuze orice propunere. Domnul Grindeanu trebuie sa primească o lecţie: nu poţi să anunţi public că excluzi AUR de la guvernare şi apoi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi de la AUR”, a mai transmis liderul senatorilor AUR.

Peiu este de părere că AUR nu trebuie să dea niciun vot pentru PSD sau pentru Nicuşor Dan, dar nici pentru PNL, pentru USR sau pentru UDMR .

”AUR nu trebuie decât să fie consecvent cu sine însuşi şi să îşi menţină politica de revenire la democraţie. Alegeri anticipate”, a mai transmis liderul AUR.

Ce spun liderii politici despre anticipate

Preşedintele Nicuşor Dan nu exclude declanşarea alegerilor anticipate, dar precizează că acestea nu reprezintă ceva ce îşi doreşte. Nicuşor Dan consideră că acest scenariu este foarte puţin probabil în acest moment, pentru că lucrurile nu ar fi cu mult diferite în privinţa componenţei Parlamentului.

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, afirmă că alegerile anticipate pot reprezenta o soluţie în situaţia în care partidele politice nu vor găsi ”înţelepciunea şi responsabilitatea” pentru învestirea unui guvern.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, despre alegerile anticipate, că este un scenariu pe care nu poate să-l excludă niciodată, este pe masă, iar dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an.

”Să nu credeţi că PSD rămâne doar pe post de încasatorul de sac de box”, a mai spus Grindeanu, arătând că vor intra în alegeri pe bază de reciprocitate astfel că, dacă USR şi PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorităţi cu PSD, evident vor avea şi ei acelaşi lucru.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, că la consultările de la Palatul Cotroceni s-a discutat despre alegerile anticipate, dar, din ceea ce vede, am avea un Parlament unde pe primul loc ar fi AUR şi ar fi greu de evitat să dai şansa lor să formeze un guvern.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că sunt zero şanse să existe un nou guvern până la finalul lunii iulie pentru că nu are de unde să vină o majoritate. Fritz a adăugat că o soluţie în faţa acestui blocaj politic o reprezintă alegerile anticipate.