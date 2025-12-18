Numărul 2 din AUR susține că Guvernul s-a „autopăcălit”. „Toată această creştere a cheltuielilor cu salariile se va duce în preţuri şi va creşte şi inflaţia”

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) din AUR, a criticat ultimele măsuri convenite de coaliția de guvernare, pe care o acuză că ia decizii „negândite”, ca formă de compromis „ca să împace pur şi simplu cinci tabere diferite”.

Într-un comunicat de joi, citat de News.ro, Petrișor Peiu susține că „tot ceea ce face actuala coaliţie de guvernare este sub semnul improvizaţiei”.

„Nimic gândit, nimic făcut ca la carte, adică plecând de la o funcţionalitate raţională, logică, ci totul este ca să împace pur şi simplu cinci tabere diferite. Numai de vreme decât ieri, coaliţia a anunţat un soi de compromis. Pe de-o parte, pentru a mulţumi PNL şi USR se reduce impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%, iar pe de altă parte creşte salariul minim de la 4.050 lei la 4.350 lei”, a spus Peiu, care este și liderul senatorilor AUR.

„Măsurile sunt menite să lovească numai firmele românești mici”

Petrișor Peiu susține că măsurile anunțate de Guvern „numai aparent sunt complementare, iar în realitate sunt contradictorii şi menite să lovească numai firmele româneşti mici, aşa numitele IMM-uri”.

„Impozitul minim pe cifra de afaceri se aplică doar firmelor care au peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Or, aceste firme sunt în proporţie de 80% firme străine. Iar firmele româneşti care au această cifră de afaceri, sunt toate din zona comerţului, cele care, evident, sunt nemulţumite de acest impozit. Şi atunci, firmelor străine cu cifră de afaceri mare li se reduce impozitul pe care îl au de plătit, creşte salariul minim, dar aceste firme nu prea au angajaţi cu salariul minim. În schimb, toate firmele româneşti, toate IMM-urile, care au sub 50 de milioane cifră de afaceri, 97% din firmele din România, vor avea o creştere a cheltuielilor cu salariile”, a adăugat președintele CNC al AUR.

El susține că acest lucru va genera „o pierdere de competitivitate”, iar „toată această creştere a cheltuielilor cu salariile se va duce în preţuri şi va creşte şi inflaţia”.

„Guvernul este autopăcălit”

Peiu consideră că „Guvernul este autopăcălit pentru că el crede că dacă va creşte salariul minim vor creşte şi celelalte salarii şi va încasa taxe mai mari la buget”.

„Asta se va întâmpla însă pentru o lună-două, după care vor începe şi ei să plătească pe bunuri şi servicii preţuri mai mari. Mai mult, activitatea economică se va diminua şi mai mult, riscul de recesiune va creşte şi mai mult şi încasările la buget pe ansamblu vor scădea după primele două-trei luni”, a adăugat el.

Numărul 2 din AUR a acuzat coaliția de la putere că este „incompetentă” și „nu ştie decât să improvizeze, nu are niciun plan, nicio strategie, niciun plan, nicio strategie”.

„Iată cum astfel de măsuri negândite, care sunt menite doar să aducă compromisul între cele câteva partide de la guvernare, pot să compromită ideea unei redresări reale, logice, funcţionale a economiei româneşti”, a mai declarat el.

Miercuri, după aproape trei ore de discuții, liderii coaliției de guvernare au decis ca salariul minim să crească, să fie micșorat impozitul pe cifra de afaceri a companiilor mari (IMCA) și să fie reduse sumele forfetare ale parlamentarilor și subvențiile pentru partidele politice.

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri a fost o cerință a investitorilor străini, care susțin că introducerea măsurii a afectat investițiile și sentimentul de încredere al investitorilor în economia românească.