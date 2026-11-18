Secretarul adjunct al apărării din SUA, Elbridge Colby, a criticat marţi în faţa aliaţilor Kievului, reuniţi la sediul NATO din Bruxelles, atacurile lansate de Ucraina în profunzimea teritoriului Rusiei, considerându-le „o sursă de escaladare” a conflictului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Aceste atacuri, în special cele care vizează infrastructura civilă, precum Wildberries”, principalul retailer online rus ale cărui depozite sunt vizate cu regularitate de armata ucraineană, „au întărit probabil hotărârea publicului rus, precum şi disponibilitatea Kremlinului de a escalada conflictul”, a declarat el în cadrul unei reuniuni a Grupului de contact privind Ucraina, care reuneşte circa 40 de ţări aliate Kievului.

Colby nu crede că atacurile sunt eficiente

Elbridge Colby, subsecretar pentru politici de apărare din Pentagon, a făcut aceste declaraţii la câteva minute după ce ascultat apelul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski care le-a cerut aliaţilor un mai mare ajutor militar, printre care şi rachete Patriot.

„Evaluarea noastră este că aceste atacuri nu au fost eficiente pentru a favoriza obţinerea unei încheieri a războiului şi nici nu contribuie la încetinirea avansului Rusiei pe linia frontului”, a adăugat el după un apel video al preşedintelui ucrainean, care s-a exprimat la începutul reuniunii.

În ultimele luni, Ucraina a lansat atacuri în profunzimea teritoriului rus, vizând în principal rafinării de petrol ruseşti, dar şi depozite aparţinând Wildberries şi Ozon, un alt retailer online rus, acuzându-i că distribuie componente utile armatei ruse.

În mesajul său, Zelenski le-a cerut aliaţilor Kievului, inclusiv Statelor Unite, să livreze Ucrainei rachete interceptoare Patriot, esenţiale pentru apărarea aeriană ucraineană. „Ucraina are nevoie chiar acum de interceptoare Patriot şi IRIS-T din stocurile dumneavoastră existente”, le-a spus el oficialilor Grupului de contact, care se află la cea de-a 37-a reuniune de la invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

„Un lucru prostesc”

În schimb, aliații europeni ai Ucrainei susțin atacurile Kievului asupra teritoriului rus. Întrebat dacă împărtășește opiniile lui Colby, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius a spus că este „un lucru prostesc” să critici atacurile care distrug ținte militare strategice ale Rusiei, informează Reuters.

„În loc să criticăm asta, mai degrabă ar trebui să vorbim despre atacurile teroriste din fiecare zi și fiecare noapte asupra infrastructurii de apă, energie și încălzire în Ucraina. Acesta este un fel de terorism.

De asemenea, ministrul britanic al Apărării Wes Streeting a spus că atacurile ucrainene „contribuie la degradarea mașinii de război a lui Putin, câștigă timp și salvează vieți”.