Numărul 2 din PSD, mesaj înaintea consultărilor de la Cotroceni: „Soluția noastră este clară”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat luni că social-democraţii merg la Palatul Cotroceni pregătiţi să îşi asume guvernarea.

„Este momentul ca România să primească șansa de care are nevoie. Și este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că țara merge într-o direcție greșită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiți să ne asumăm guvernarea”, a scris Claudiu Manda, pe pagina sa de Facebook.

El a spus că PSD are un program „construit pentru România și pentru ceea ce așteaptă oamenii de la un Guvern: relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare”.

„România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei și siguranță oamenilor. Iar soluția noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a precizat Manda.

Manda a mai spus că dialogul este singura cale pentru a ieși din blocajul politic.

„Am spus-o atunci și o spunem și acum: o țară nu poate fi ținută pe loc pentru calcule politice și ambiții personale. Dialogul este singura cale pentru a ieși din blocaj. Iar discuția trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcție. Toate partidele parlamentare au responsabilitatea de a ține cont de acest mesaj și de a contribui la formarea unui Guvern stabil, care să guverneze pentru oameni”, a conchis Claudiu Manda.

A patra nominalizare de premier

Reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare merg luni la Cotroceni pentru a patra rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan, care a anunțat că intenționează să desemneze un candidat, al patrulea, la funcția de prim-ministru în aceeași zi.

Discuțiile vor începe la ora 14:00, cu întâlnirea dintre delegația PSD și președinte, și se vor încheia după ora 19:00.

PNL și USR, care l-au susținut – alături de UDMR – pe Siegfried Mureșan, picat la vot în Parlament miercuri, nu vor propune de această dată un prim-ministru.