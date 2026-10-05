Când încep consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Mandatele cu care liderii politici merg la discuțiile cu Nicușor Dan

Reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare merg luni la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan, care a anunțat că intenționează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru în aceeași zi.

Discuțiile vor începe la ora 14:00, cu întâlnirea dintre delegația PSD și președinte, și se vor încheia după ora 19:00, când șeful statului are programată întrevederea cu parlamentarii neafiliați.

Miercurea trecută, când Parlamentul a respins guvernul lui Siegfried Mureșan, al treilea premier propus de Nicușor Dan de la izbucnirea crizei, președintele a îndemnat partidele să organizeze ședințe interne și să vină cu „soluții care să poată să treacă”.

„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică”, a afirmat președintele Dan, într-o scurtă declarație din Cehia.

Programul consultărilor de luni de la Cotroceni

Ora 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

Ora 14:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 15:00 –Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 15:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 17:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 19:00 – Parlamentarii neafiliați.

Mandatul delegației PSD la discuții

Social-democrații îl vor propune tot pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

Aceștia au anunțat, de asemenea, că intenționează să voteze doar un guvern din care fac parte, fie singuri, fie într-o alianță, după au stabilit la finalul lunii august la Sinaia.

Grindeanu va relua în această săptămână negocierile cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, în încercarea de a-l convinge să îi acorde sprijinul, au declarat surse din PSD pentru HotNews.

PNL și USR nu vor face o propunere de premier

PNL și USR, care l-au susținut – alături de UDMR – pe Siegfried Mureșan, nu vor propune de această dată un prim-ministru.

„Noi nu intrăm la guvernare împreună cu PSD. Lucru care, în continuare, rămâne valabil. Restul discuțiilor vor fi atunci când va exista o propunere. Atunci, ne vom întruni în forul statutar al Partidului Național Liberal și vom lua o decizie”, a explicat pentru HotNews Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.

Conducerea USR a stabilit că partidul își va păstra direcția de până acum, și anume că nu va vota un guvern din care face parte PSD, considerând că soluția pentru depășirea crizei o reprezintă alegerile anticipate.

„Evident că vom dialoga cu premierul desemnat, dacă președintele face o altă nominalizare”, a declarat vineri liderul USR, Dominic Fritz.

Cum se poziționează UDMR

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, a declarat pentru HotNews că liderii Uniunii încă nu au discutat într-o ședință oficială despre varianta unei guvernări cu PSD.

„Personal, cred că mai degrabă nu vom fi la guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că ar fi foarte greu după ce PSD a dărâmat guvernul din care și noi am făcut parte să facem acum o coaliție cu ei”, a adăugat Csoma Botond.

UDMR ar putea susține însă un guvern minoritar PSD, dar fără voturile AUR și SOS.

Reprezentanții UDMR vor avea o ultimă discuție luni, înaintea consultărilor de la Cotroceni, potrivit surselor HotNews din conducerea Uniunii.

AUR vrea „alegeri anticipate și lămurirea rolului constituțional al președintelui”

Într-o intervenție duminică seară la Digi24, liderul senatorilor AUR a spus că mandatul cu care va merge delegația partidului la consultările de luni de la Cotroceni ține „de alegeri anticipate și de lămurirea rolului constituțional al președintelui”.

„Îi vom transmite domnului președinte Nicușor Dan că soluția democratică, rațională, rezonabilă, constituțională de ieșire dintr-un blocaj, în care nu se poate face o majoritate stabilă, este organizarea de alegeri anticipate. E o practică utilizată în toate statele europene, toate statele democratice”, a afirmat Petrișor Peiu.

Strategia grupurilor mici din Parlament

Minoritățile naționale, Uniți pentru România și PACE – Întâi România au purtat, în ultimele luni, discuții cu PSD pentru formarea unei majorități, au explicat mai mulți parlamentari contactați de HotNews.

PACE – Întâi România, grup înființat de senatori aleși pe listele SOS, a declarat pentru HotNews că nu va vota un eventual guvern din care fac parte USR și/sau Ilie Bolojan.

UPR îl va propune în continuare pe Victor Ponta pentru funcția de premier, conform declarațiilor făcute de liderul grupului, Răzvan Chiriță, pentru HotNews. Cu toate acestea, Ponta, fost lider și prim-ministru PSD, a negociat susținerea unui cabinet format din miniștri social-democrați, potrivit unor surse HotNews din grupul său.

SOS, care nu i-a susținut pe primii trei premieri propuși de Nicușor Dan, nu va susține nici a patra nominalizare, potrivit surselor HotNews.

Nume de premier luate în calcul

Deși înclină spre nominalizarea unui independet pentru funcția de premier, președintele Dan și-ar dori ca miniștrii să rămână politici, spun surse apropiate de discuțiile pentru formarea Guvernului.

Numele luate în calcul în acest moment sunt Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu, Eugen Tomac, din nou, și Leonardo Badea, potrivit acelorași surse.

Câte voturi are fiecare grup parlamentar

PSD: 126

AUR: 92

PNL: 81

USR: 58

UDMR: 31

Minoritățile naționale: 17

Uniți Pentru România: 17

SOS România: 13

PACE: 7

Neafiliați: 23

Pentru ca guvernul propus să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament.