Numărul 2 din PSD respinge formula de guvern propusă de Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un «armistițiu»”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a lansat noi critici la adresa premierului demis Ilie Bolojan, liderul PNL, pe care îl acuză că a „descoperit brusc că România are nevoie de un Guvern” acum când „continuarea acestui interimat nu vă mai ajută politic”.

Într-o postare sâmbătă pe Facebook, Ilie Bolojan a exclus o eventuală demisie până la învestirea unui nou cabinet la Palatul Victoria și a spus că „o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate”.

Claudiu Manda a comentat declarațiile, luni, tot pe Facebook.

„Ne spuneți senin că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Iar soluția pe care o propuneți acum este un Guvern de tranziție format din tehnocrați. Despre aceeași soluție vorbeați și acum patru luni, domnule Bolojan. Atunci ne mințeați că stabilitatea României este mai importantă decât calculele politice și vă declarați gata să susțineți un Guvern tehnocrat”, a declarat social-democratul.

El a întrebat retoric „ce s-a schimbat între timp”.

„Pentru români nu v-ați grăbit. Acum, când oamenii au avut patru luni să vadă rezultatele guvernării dumneavoastră, iar continuarea acestui interimat nu vă mai ajută politic, ați descoperit brusc că România are nevoie de un Guvern? Numai că partenerul dumneavoastră de guvernare vă contrazice. Așa că întrebarea devine și mai simplă: pe cine să creadă românii? Cineva minte din nou”, a adăugat Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD consideră că România are nevoie de un guvern „cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică”.

„România nu are nevoie de un «armistițiu». România are nevoie de un Guvern. Unul cu legitimitate, susținere parlamentară și responsabilitate politică. Exact de ceea ce avea nevoie și acum patru luni”, a mai spus el.

Nicușor Dan vrea să cheme partidele la consultări

Președintele a declarat, luni, într-un interviu acordat Euronews, că vrea să cheme partidele la consultări în această săptămână și apoi să nominalizeze un candidat la funcția de premier.

„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când, în sfârșit, toți parlamentarii sunt aici și, dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem și ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan.