Numărul 2 din PSD spune că organizarea anticipatelor ar dura cel puțin 6 luni, cu un „cost enorm”. Cât are partidul în sondajele proprii

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susține că partidul din care face parte nu se teme de varianta alegerilor anticipate, dar „tratează lucrurile responsabil”, iar un astfel de scenariu ar presupune un cost „enorm” pentru România.

Manda a declarat, joi, la Adevărul, că alegerile anticipate n-ar putea fi organizate „mai devreme de șase luni”.

„Alegeri anticipate, în momentul de față. Dacă mâine se hotărăște toată lumea să le facem, mai devreme de șase luni de zile nu se poate implementa. Sunt și niște legi, trebuie să te organizezi și pe diaspora, au și oamenii din diaspora dreptul să voteze, trimiți acasă plicul, se înscriu într-un registru, adică nu poți să spui, hai, veniți mâine, care puteți, să votați și voi un nou parlament. Bineînțeles, procedurile, să pice al doilea guvern, consultarea președinților, dizolvarea Parlamentului…”, a declarat social-democratul.

Președintele Nicușor Dan le-a dat partidelor din fosta coaliție termen până vineri pentru a spune dacă participă la o majoritate pentru învestirea unui Guvern condus de Luca Niculescu, au declarat pentru HotNews surse din partide, familiarizate cu discuțiile. Dacă nu se va găsi disponibilitate pentru acest scenariu, sunt luate în calcul toate variantele, inclusiv anticipatele.

Claudiu Manda, despre anticipate: „Costul va fi unul enorm”

El a spus că, într-un astfel de scenariu, România ar avea și guvern interimar, și un parlament dizolvat.

„Cu un guvern care nici măcar nu știm dacă poate să dea hotărâre de guvern măcar pentru organizarea alegerilor anticipate, organizarea de cheltuieli și lucruri de genul acesta. Șase luni de zile în care, în țara aceasta, fiecare dintre partidele politice va spune ba «din vina ta», ba «din vina mea», ba «vreau să dublăm alocațiile», «vreau să scădem taxele», «eu vreau, dar ceilalți nu vor», unii vor primari în două tururi…”, a adăugat Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD spune că anticipatele ar presupune un cost „enorm”.

„Costul va fi unul enorm. Nu avem bani să mărim alocațiile, nu avem bani pentru nimic altceva, dar avem bani ca să plătim campania electorală și organizarea de alegeri anticipate”, a mai declarat Manda.

Ce a spus despre scorul PSD din sondaje

Claudiu Manda susține că sondajele PSD plasează partidul la un scor „de la 24% în sus”.

„N-aș vrea să se înțeleagă că PSD fuge de anticipate. PSD tratează lucrurile responsabil. Mâine, dacă sunt alegeri anticipate, conform sondajelor noastre (…), PSD ia de la 24% în sus, fără să vorbim de șase luni de zile de campanie, de ce înseamnă mobilizarea PSD, de cum stă PSD înainte de alegeri și cum stă după o lună de zile de campanie electorală, în condițiile în care am intrat cu 21%. Deci noi suntem, astăzi, în sondaje, mai mult decât am fost data trecută”, a conchis secretarul general al PSD.

Un sondaj INSCOP dat publicității joi plasează PSD la un scor de 18,7%, pe locul al 2-lea în preferințele electoratului.