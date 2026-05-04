Numărul 2 din PSD susține că moțiunea de cenzură va trece „cu mai multe voturi decât numărul de semnături”

Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost semnată de 254 de parlamentari, iar secretarul general al PSD, Claudiu Manda, susține, cu o zi înaintea votului din Parlament, că „va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”. Pentru ca moțiunea să treacă, iar Guvernul Bolojan să fie demis sunt necesare 233 de voturi.

Toate informațiile din preziua moțiunii de cenzură, LIVETEXT pe HotNews:

Claudiu Manda, considerat la acest moment numărul 2 în PSD, a postat acest mesaj pe Facebook, luni după-amiază.

„România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor. Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă și pentru a crea premisele unei guvernări funcționale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai. Avem nevoie de decizii rapide și asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil și predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni”, a scris Manda.

El susține că „nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcții care nu mai funcționează”.

În finalul mesajului, Claudiu Manda susține că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături.

La această oră, senatorii și deputații PSD s-au reunit într-o ultimă ședință înaintea votului la moțiunea de cenzură. La întâlnirea grupurilor parlamentare reunite participă și liderul PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general al partidului, Claudiu Manda.

Întrebat de jurnaliști, la Parlament, dacă Sorin Grindeanu își va asuma funcția de premier dacă moțiunea de cenzură va trece, Claudiu Manda a răspuns: „Am spus-o de fiecare dată, toate scenariile sunt pe masă”.