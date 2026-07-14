Numărul bolnavilor de Ebola, de câteva ori mai mare decât cel înregistrat oficial, crede OMS. „Trebuie să detectăm cazurile mai devreme”

Amploarea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC) ar putea depăşi „de două până la patru ori” numărul de cazuri înregistrate oficial, a precizat marţi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează AFP, preluată de Agerpres.

„Conform estimărilor noastre (…) amploarea epidemiei reprezintă de cel puţin două până la patru ori numărul cazurilor recenzate”, a anunţat în faţa presei Chikwe Ihekweazu, directorul programului pentru situaţii de urgenţă din cadrul OMS, precizând şi că abilitatea organizaţiei de a detecta cazurile sporeşte şi se îmbunătăţeşte pe zi ce trece.

Cea mai rapidă extindere lunară înregistrată în epidemiile de Ebola

Decretată în urmă cu două luni, epidemia de Ebola din RDC a făcut, conform statisticilor oficiale, peste 700 de morţi din cele 2.000 de cazuri confirmate.

Declarată în provincia Ituri (nord-est), la frontiera cu Sudanul de Sud şi cu Uganda, s-a extins deja în alte patru provincii: Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo şi Haut-Uélé. Douăzeci de cazuri au fost inventariate în ţara vecină Uganda.

„Este vorba despre cea de-a treia cea mai importantă epidemie de Ebola înregistrată vreodată şi cea care cunoaşte cea mai rapidă extindere într-o singură lună dintre toate epidemiile de Ebola pe care le-am gestionat până acum”, a avertizat Ihekweazu, care a revenit dintr-o deplasare în RDC.

Potrivit lui, „în ciuda progresului înregistrat, epidemia continuă să devanseze eforturile de răspuns ale autorităţilor naţionale, a partenerilor internaţionali, inclusiv a OMS şi a comunităţilor cele mai grav afectate”.

Bolnavi care nu au primit îngrijiri

Constatarea „cea mai alarmantă” este, din perspectiva oficialului OMS, faptul că „multe dintre noile cazuri semnalate sunt persoane decedate în sânul comunităţilor lor, care nu au ajuns niciodată într-un centru medical şi nici nu au primit îngrijiri”.

„Trebuie să detectăm cazurile mai devreme. Trebuie să consolidăm şi să accelerăm monitorizarea persoanelor de contact. Trebuie să facem astfel încât centrele sanitare să fie accesibile, sigure şi demne de încrederea comunităţilor pe care le deservesc”, a adăugat el, precizând că 90% din cazuri sunt în continuare detectate în Ituri.

Printre aspectele pozitive, Ihekweazu a menţionat că rata de urmărire a contactelor se apropie azi de 80%, că sunt disponibile 700 de paturi pentru tratarea bolnavilor şi că numărul laboratoarelor a crescut de la unu la 14.

În plus, a reamintit că două tratamente sunt în prezent testate la faţa locului şi că Institutul naţional de cercetare biomedicală (INRB) din Kinshasa, agenţia franceză ANRS MIE şi ONG-ul Alima urmează să anunţe în curând începerea unui studiu clinic privind profilaxia post-expunere (PPE), bazată pe medicamentul antiviral Obeldesivir, care se adresează persoanelor intrate în contact cu cazuri confirmate.