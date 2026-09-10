Numărul cererilor de azil în țările UE a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 5 ani

Țările Uniunii Europene au înregistrat în primul semestru al acestui an aproximativ 332.000 de cereri de protecție internațională, o scădere cu 17% comparativ cu 2025, confirmând tendința descendentă începută în 2024, a informat joi agenția UE pentru azil (EUAA), citată de AFP și Agerpres.

„Acesta este cel mai mic număr înregistrat într-un semestru din 2021”, a subliniat agenția cu sediul în Malta într-un comunicat.

Agenția europeană notează că situația se explică în principal prin tranziția politică din Siria care a dus la scăderea cererilor de azil din partea sirienilor în ultimul an. EUAA avertizează totuși că această schimbare de guvernare este una fragilă după răsturnarea regimului președintelui Bashar al-Assad de o coaliție de rebeli la sfârșitul anului 2024.

Un alt factor este reprezentat de „eforturile UE de a coopera cu țările de origine și de tranzit”, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu din ultimele șase luni nu s-a „tradus printr-o creștere a cererilor de azil” la nivelul statelor membre UE.

Majoritatea cererilor de azil sunt depuse în doar patru țări europene

Trei sferturi din cererile de protecție internațională din ianuarie până în iunie 2026 au vizat patru țări: Franța, Italia, Spania și Germania.

Aceste state reprezentau împreună 4/5 în bilanțurile anterioare, ceea ce înseamnă că și țările mai mici înregistrează cereri de mii de cazuri, cum este cazul Greciei, țara UE care primește cele mai multe cereri raportat la numărul populației, conform agenției europene.

Dintre solicitanții de azil din primul semestru, cetățenii afgani au fost cei mai numeroși (39.000), depășindu-i pe cei din Venezuela și Bangladesh.

Mai puțin de o treime din cererile procesate în primele șase luni ale anului au fost acceptate, a precizat EUAA, subliniind că acest lucru ar trebui să aibă un impact asupra cererilor viitoare.

Conform reglementărilor europene intrate în vigoare în iunie, solicitanții din țările a căror rată de recunoaștere este mai mică de 20% sunt supuși unei proceduri accelerate, cu returnare rapidă în caz de respingere.