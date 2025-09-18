Numărul de planete descoperite în afara sistemului nostru solar a depășit un nou prag simbolic

La mai bine de 30 de ani de la descoperirea primei exoplanete (planetă din afara sistemului nostru solar), numărul total de noi lumi despre care aflăm că există a trecut de 6.000, arată datele NASA. Găsirea de noi planete este extrem de complicată, dată fiind depărtarea, iar descoperirea trebuie confirmată prin nstrumente astronomice suplimentare.

Pentru că tehnologia a avansat enorm, și ritmul de descoperire s-a accelerat, fiindcă acum trei ani se depășea pragul de 5.000 de exoplanete despre care știm, spun cei de la NASA.

Cea mai apropiată exoplanetă confirmată este Proxima Centauri b, aflată la circa 4,2 ani-lumină de Pământ. Cea mai îndepărtată exoplanetă cunoscută (și confirmată) se află la peste 21.000 de ani-lumină.

Deși cercetătorii cred că există miliarde de planete în galaxia Calea Lactee, găsirea lor rămâne foarte dificilă, fiindcă sunt extrem de depărtate și pot fi studiate cel mai adesea indirect,

Datele din cele trei decenii arată că avem o varietate uriașă de exoplanete, de la unele mici și stâncoase, până la giganți gazoși și unele unde temperatura atinge milioane de grade.

Cercetătorii au descoperit și o mulțime de planete complet diferite față de cele din sistemul nostru solar: planete de mărimea lui Jupiter care orbitează mai aproape de steaua lor decât Mercur față de Soare, dar și planete care orbitează în jurul a două stele sau a unei stele inactive.

Descoperirea exoplanetelor este foarte dificilă, din cauză că aceste planete se află la distanțe uriașe de Terra și sunt ascunse în lumina stelei în jurul căreia orbitează.

Ele pot fi descoperite prin mai multe metode, de bază fiind cea a tranzitului, prin care astronomii urmăresc o stea și observă dacă lumina ei scade puțin și regulat. iar asta înseamnă că o planetă trece prin fața stelei.

Majoritatea candidatelor la „rangul” de exoplanetă trebuie confirmate prin observații ulterioare, cel mai adesea folosind un telescop suplimentar, iar acest lucru necesită timp.