Numărul doi din Pentagon vine la București. Miza discuțiilor cu Nicușor Dan

Subsecretarul Apărării al SUA, Elbridge Colby, vine miercuri la București, unde va avea discuții cu președintele Nicușor Dan.

Numărul doi în Pentagon după Pete Hegseth, Elbridge Colby este o figură-cheie în cadrul unei revizuiri în desfășurare a efectivelor militare americane din Europa.

Ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru, susține că vizita oficialului SUA este „pentru a discuta în mod clar despre prezența militară americană”, urmând ca următoare destinație să fie Polonia.

„Această alegere de a merge în cele două state-cheie, în cele mai mari state de pe flancul estic, cred că arată de fapt unde se orientează interesul american pe flancul estic și sper ca această vizită să aducă și mai multe lămuriri în privința chestiunilor care trebuie să primească un răspuns din partea română“, a declarat ambasadorul român în SUA, Andrei Muraru, la TVR Info.

„Cred că e foarte important ca domnul Colby să primească asigurări nu doar din partea președintelui României, unde va fi primit, ci și din partea liderilor, celorlalți lideri politici, că aceste investiții și aceste planuri și decizii strategice pe care le-a luat România au suport guvernamental, deci au suport executiv, și chiar suport parlamentar indiferent de schimbarea configurației politice sau a majorității parlamentare”, a mai spus el.

Colby a cerut temperare în discursul care vizează Rusia

Elbridge Colby este unul dintre oficialii americani care au cerut mai multor țări membre NATO să-și tempereze retorica cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, potrivit Reuters.

Motivul invocat a fost că unele declarații ale liderilor și oficialilor europeni au subminat securitatea continentală, au declarat în exclusivitate pentru Reuters patru persoane familiarizate cu această chestiune.