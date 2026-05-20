Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o scurgere de informații, cu un agent rus raportându-i șefului său. „Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță” / Agentul nu spune ce știa Ghiță

Numelui omului de afaceri român Sebastian Ghiță, exilat la Belgrad, apare la „capitolul Republica Moldova” în cadrul investigației realizate de publicația armeană „Fact Investigation Platform” (FIP). Ghiță este invocat de un agent al Kremlinului într-o corespondență cu un superior al său, dar nu apar informații referitoare la implicarea efectivă a lui Ghiță.

HotNews a încercat să discute cu Sebastian Ghiță pentru o reacție, dar acesta nu a putut fi contactat.

Portalul FIP.am (Fact Investigation Platform) din Armenia a publicat pe data de 16 mai o investigație pe baza unor comunicări între administrația prezidențială din Rusia și agenți ruși implicați în operațiuni de propagandă și manipulare în Europa.

Agenția Social Design (SDA) – o filială a Kremlinului

Jurnaliștii precizează că ancheta se bazează pe un pachet de documente care atestă campaniile coordonate de influență politică și informațională desfășurate de actori ruși în țări europene.

Pachetul a fost scurs în urma unui atac cibernetic, spun jurnaliștii, și include documente, corespondență, capturi de ecran, rapoarte, planuri și alte materiale provenind de la Agenția Social Design (SDA), care funcționează sub supravegherea de facto a lui Serghei Kirienko, șef adjunct al Administrației Prezidențiale a Rusiei.

Documentele conțin scheme ale campaniilor de informare deja implementate sau planificate de agenție în Armenia, Franța, Ucraina, Germania, Moldova, Norvegia și alte țări, precum și materiale de planificare, rapoarte și alte rezultate.

Ce sarcini se gândeau să-i dea lui Sebastian Ghiță

Numele fostului politician român Sebastian Ghiță apare la capitolul dedicat Republicii Moldova. Sarcinile gândite de agent implicau televiziunea pe care o controlează, RomâniaTV, și aveau ca scop denigrarea președintei Maia Sandu, despre care Ghiță să susțină că a vrut să-l cumpere.

Agentul nu spune în corespondență dacă l-a contactat pe Ghiță sau care e relația cu acesta.

„Documentele prezentau ideea de a-l folosi pe Sebastian Ghiță pentru a susține că administrația Sandu ar fi încercat să împiedice difuzarea de știri negative despre ea la „Romania TV”, în schimbul sumei de 150.000 de euro.Sebastian Ghiță este un fost deputat român, proprietar de mass-media și fondatorul postului „Romania TV”, au scris jurnaliștii de la FIP Armeniaîn ancheta lor.

Subiectul a fost preluat în Republica Moldova de Valeriu Pașa de la Watch Dog, un think thank care a cerut jurnaliștilor armeni acces la toate documentele pentru a prezenta pe larg datele despre Ghiță.

El scrie astăzi pe Facebook că numele lui Sebastian Ghiță apare în convorbirile Sofiei Zaharova, șefă de departament în cadrul Direcției pentru „dezvoltarea tehnologiilor informațional-comunicaționale”, aflată direct în subordinea lui Kirienko.

Astfel, la 24 aprilie 2025 un agent cu numele de cod „Edward Bernays” i-a scris Zaharovei despre contactele sale cu Sebastian Ghiță.

Redăm mai jos integral mesajul agentului trimis către Zaharova, prezentat de Valeriu Pașa:

”Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță

1) Sebastian poate să declare despre tentativele administrației Maiei Sandu să cumpere ”blocarea” negativului în privința conducătoarei actuale a Moldovei pe resursele sale, inclusiv RomâniaTV. Suma menționată de administrație – 150 mii euro. El a refuzat-o.

2) Maia Sandu a încercat să cumpere loialitatea RomâniaTV la alegerile prezidențiale din România. Ea a declarat că reprezintă interesele ”unui grup de oameni influenți din Europa” și a preîntâmpinat că în pofida tuturor tentativelor de a-l susține pe Călin Georgescu, decizia despre cine va conduce țara ”deja a fost aprobată”. Drept rezultat alegerile au fost anulate, iar împotriva lui Georgescu a fost pornit un dosar penal.”

Sebastian Ghiță nu a făcut public nicio afirmație despre o tentativă de șantaj din partea Maiei Sandu, precum spunea agentul că ar putea să-i ceară, a notat Pașa.

Despre agentul care a trimis „ideile” către Zaharova, Pașa afirmă că „se află în spatele multor provocări în Paris, inclusiv vandalizarea cu capuri de porci a moscheilor musulmane, a lăcașelor și localurilor evreiești, acțiuni anti-imigranți etc. Tot el a orchestrat numeroase campanii contra premierului Armeniei, Pashinyan și a lui Zelensky.”

În postarea sa pe Facebook, Pașa afirmă că scurgerile demonstrează că Ghiță este „agent rusesc confirmat”. Presa din Moldova nu face nicio referire la poziția lui Sebastian Ghiță în fața dezvăluirilor.

Sebastian Ghiță se află de aproape 10 ani în Serbia, unde a obținut azil politic după ce extrădarea sa a fost respinsă. În România, majoritatea dosarelor sale de corupție au fost clasate sau s-au prescris.