Numire neașteptată pe fondul reorganizării comandamentului militar de top al Ucrainei: Cine este generalul care va conduce o nouă forță operativă în Harkov

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în centru, alături de noua echipă de conducere a armatei ucrainene, după o întâlnire la Palatul Mariinsky, pe 10 februarie 2024, la Kiev, Ucraina. FOTO: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia

Generalul ucrainean Mihailo Drapatyi a fost numit comandant al noii Forțe Operative Interarme din cadrul forțelor armate ucrainene, o nouă structură de comandă responsabilă de linia frontului din regiunea Harkov și din jurul acesteia, a anunțat armata Kievului luni, 20 octombrie.

Mișcarea vine în contextul unei restructurări continue și adesea neclare a înaltului comandament ucrainean, care a început odată cu anunțarea trecerii la un sistem de comandă bazat pe corpuri de armată, în februarie anul acesta, notează The Kyiv Independent.

După ce șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, a anunțat „finalizarea” reformei corpurilor de armată, structurile de comandă mai mari, inclusiv gruparea operațional-strategică Dnipro, condusă de generalul Drapatyi, au fost desființate de comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, pe 6 octombrie.

Inițial, se preconiza ca noile corpuri de armată să raporteze direct Statului Major General, înlocuind grupările operațional-strategice. Dar, potrivit acestui anunț, noua forță operativă va coordona direct corpurile din zona ei de responsabilitate.

Această decizie pare să contrazică scopul inițial al controversatei reforme privind corpurile de armată, care a fost înconjurată de multe probleme, criticii spunând că aceasta nu a fost încă implementată corespunzător. Noii comandanți ai corpurilor de armată – fiecare responsabil pentru aproximativ cinci brigăzi – trebuiau să preia controlul direct asupra unităților aflate sub comanda lor, în loc să transmită ordine prin structuri temporare precum grupările operațional-strategice.

„Cooperarea strânsă cu tinerii comandanți ai unităților care fac parte din Comandamentul Forțelor Comune, precum și experiența comună dobândită în planificarea operațională, vor da un nou impuls dezvoltării capacităților Grupului de lucru al Forțelor Comune și vor crea oportunități suplimentare pentru respingerea eficientă a inamicului”, a scris noua structură de comandă, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Anunțul vine pe fondul tensiunilor de lungă durată dintre șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, și Mihailo Drapatyi, în vârstă de 42 de ani, unul dintre cei mai apreciați generali ai Ucrainei.

Pe 1 iunie, Drapatyi și-a prezentat demisia din funcția de comandant al Forțelor Terestre după ce o rachetă rusă a lovit un poligon de antrenament, provocând moartea a 12 soldați și rănirea altor 60.

Generalul-maior Mihailo Drapatyi, fostul comandant al Forțelor Terestre ale Armatei Ucrainei. FOTO: not supplied / WillWest News / Profimedia

Potrivit unor surse citate de Ukrainska Pravda într-un articol publicat pe 6 octombrie anul trecut, a căror identitate nu a fost dezvăluită, decizia de a dizolva gruparea operațional-strategică Dnipro, care acoperea întreaga linie estică a frontului, a fost motivată de dorința lui Sîrskîi de a reduce influența lui Drapatyi în cadrul leadership-ului militar ucrainean.