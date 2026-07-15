NuScale, partenerul de la Doicești, a scăzut pe bursă cu 84% față de maximul atins în urmă cu un an

Acționarii Nuclearelectrica sunt convocați miercuri într-o ședință a Adunării Generale pentru a aproba căutarea unor noi tehnologii de mini-reactoare într-un moment în care NuScale, compania americană parteneră în proiectul de la Doicești, listată la bursa de la New York, înregistrează cea mai mare depreciere din ultimul an pe Wall Street.

Compania americană care vrea să dezvolte reactoare de mici dimensiuni (SMR) la Doiceşti în Dâmboviţa, în parteneriat cu Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din țara noastră, înregistrează o scădere a acțiunilor la bursă.

Prețul acțiunilor a scăzut cu 84% față de maximul de 57,42 dolari pe acțiune înregistrat în ultimele 52 de săptămâni, arată o analiză făcută de The Motley Fool, o companie de consultanță financiară și investiții, preluată de Yahoo Finance.

NuScale este singura companie care deține o aprobare de proiect standard din partea Comisiei de Reglementare Nucleară a SUA pentru reactorul său modular de mici dimensiuni (SMR).

Yahoo Finance a amintit că NuScale are un proiect în derulare în România, care a primit o decizie finală de investiție la începutul acestui an. Proiectul vizează instalarea a șase module NuScale de 77 MWe până în 2033. Cu toate acestea, NuScale are în plan să construiască un singur modul.

Un potențial proiect în SUA

NuScale mai are potențial proiect în curs de dezvoltare și în SUA pentru reactoarele sale de mici dimensiuni cu Tennessee Valley Authority, este cel mai mare furnizor public de energie electrică deținut de guvernul federal al Statelor Unite. Proiectul vizează o capacitate nucleară de până la 6 gigawați.

Însă compania americană nu a semnat deocamdată un angajament ferm cu privire la acest proiect, dar speră să finalizeze un acord până la sfârșitul acestui an.

În analiza făcută de Yahoo Finance se precizează că odată cu deprecierea pe bursă a companiei NuScale, există temerea că acțiunilor vor continua să scadă, pe fondul accelerării aprobărilor de reglementare pentru concurenți și al lipsei unor angajamente ferme dincolo de proiectul din România.

Proiectul de la Doicești, blocat

În acest moment, ​proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești este blocat.

Asta după ce termenul-limită din iunie 2026 pentru îndeplinirea condițiilor Deciziei Finale de Investiție (FID) a expirat fără semnarea unui acord-cadru cu partenerul american NuScale.

Într-un răspuns la întrebările HotNews, Nuclearelectrica a precizat că blocajul provine de la neasumarea partenerului american a riscurilor pentru un proiect de tip FOAK (First-Of-A-Kind – primul de acest tip), unde nu există un istoric de operare comercială.

România a cerut ca plata pentru ultimele 5 module să se facă doar după ce primul reactor devine complet funcțional, condiție comercială care nu a fost agreată de partenerul american până în prezent.

În opinia reprezentanților companiei, „NuScale nu a refuzat sa accepte mecanismul de 1+5 module, însă modul efectiv de implementare, negocieri comerciale, nu a fost agreat de ambele părți”.

La cât este evaluat proiectul de la Doicești

Managementul Nuclearelectrica a refuzat, în răspunsul către HotNews, termenul de „eșec” și a susținut că noile demersuri reprezintă „o recalibrare strategică”.

Directorul Cosmin Ghiță a afirmat că fondurile publice acordate sub formă de împrumut sunt protejate prin garanții imobiliare. La Doicești s-au cheltuit peste 240 milioane de dolari, mare parte din bani pe studii.

Garanția imobiliară este dată de un teren cumpărat cu 24 de milioane de euro de la firma Nova Power and Gas de către compania de proiect RoPower, din care fac parte, în mod egal, Nuclearelectrica și Nova Power and Gas.

Proiectul de la Doicești, evaluat la circa 7 miliarde de euro într-o primă fază, prevede realizarea a 6 module, cu capacitate totală 462 MW, fiind dezvoltat în parteneriat cu firma americană NuScale.

Nuclearelectrica a cerut convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru ziua de miercuri. La ședința de azi se va supune la vot schimbarea strategiei privind SMR-urile și găsirea unor alternative pentru acestea.

Dacă nu se va întruni cvorumul, ședința va fi reluată luni.