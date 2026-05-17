Nvidia depășește economia Germaniei și 19 state UE la un loc / Cinci giganți tech din SUA bat marile puteri europene

Capitalizarea de piață a Nvidia, compania americană de semiconductori ale cărei cipuri alimentează jocuri video și sisteme de AI, a atins 5,7 trilioane de dolari și a depășit PIB-ul Germaniei, de 5,45 trilioane de dolari, potrivit EuroNews.com.

Creșterea rapidă a marilor firme tehnologice din ultimii ani a modificat raportul de forțe economic. În prezent, valoarea totală a celor mai mari cinci companii din SUA este mai mare decât PIB-ul cumulat al primelor cinci economii europene.

Nvidia a depășit deja Japonia și Marea Britanie, iar acum depășește economia Germaniei. Statul german reprezintă a treia cea mai mare economie din lume și cea mai mare din Europa, cu un produs intern brut estimat la 5,45 trilioane de dolari pentru anul 2026.

Statele Unite rămân cea mai mare economie a lumii, cu 32,38 trilioane de dolari, urmate de China, cu 20,58 trilioane de dolari, potrivit informațiilor Fondului Monetar Internațional și datelor bursiere de pe platforma CompaniesMarketCap din mai 2026.

Deoarece Germania este cea mai mare economie din Europa, avansul Nvidia înseamnă că firma este acum mai mare decât orice stat european în mod individual. Aceasta include Marea Britanie, cu un PIB de 4,26 trilioane de dolari, Franța, cu 3,6 trilioane de dolari, Italia, cu 2,74 trilioane de dolari, și Spania, cu 2,09 trilioane de dolari.

Nvidia depășește PIB-ul cumulat al 19 țări din UE

Giganții tehnologici Alphabet (4,12 trilioane de euro) și Apple (3,75 trilioane de euro) sunt, de asemenea, mai mari decât orice economie europeană, cu excepția Germaniei. Franța (3,08 trilioane de euro) depășește Microsoft (2,61 trilioane de euro) și Amazon (2,46 trilioane de euro) ca mărime economică. Cu toate acestea, ambele companii depășesc în continuare PIB-ul Italiei (2,35 trilioane de euro).

PIB-ul combinat al celor mai mici 19 economii din UE totalizează 5,02 trilioane de dolari (4,3 trilioane de euro), sumă care se situează sub capitalizarea de piață a Nvidia, de 5,7 trilioane de dolari (4,88 trilioane de euro).

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, s-a alăturat vizitei lui Donald Trump în China. În luna martie, Huang a declarat că cererea în creștere pentru inteligența artificială ar putea duce vânzările Nvidia la 1 trilion de dolari în decurs de doi ani.

Cinci giganți tech din SUA bat marile puteri europene

Capitalizarea bursieră combinată a celor mai mari cinci companii din SUA — Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft și Amazon — se ridică la 20,81 trilioane de dolari (17,84 trilioane de euro). Această valoare depășește PIB-ul total al celor mai mari cinci economii europene — Germania, Regatul Unit, Franța, Italia și Spania — care însumează 18,14 trilioane de dolari (15,55 trilioane de euro).

Nicio companie europeană nu se apropie ca dimensiune de giganții tehnologici americani. Producătorul olandez de cipuri ASML este cea mai bine clasată firmă de pe continent, ocupând locul 21 cu o capitalizare de piață de 610,69 miliarde de dolari (523,66 miliarde de euro).

În top urmează gigantul farmaceutic elvețian Roche, cu o capitalizare de 335,1 miliarde de dolari (287,44 miliarde de euro), și AstraZeneca, cu sediul în Marea Britanie, situată la 286,84 miliarde de dolari (246 miliarde de euro).

Capitalizarea bursieră și PIB-ul măsoară însă lucruri diferite. PIB-ul reflectă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse de o economie într-un an. În schimb, capitalizarea bursieră reprezintă valoarea de piață a capitalului unei companii și reflectă așteptările investitorilor cu privire la câștigurile viitoare și perspectivele sale de creștere. Chiar și așa, cifrele scot în evidență proporțiile masive pe care le au aceste companii în prezent, notează EuroNews.com.

