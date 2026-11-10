NXP Semiconductors România contribuie la dezvoltarea comunitatii regionale de inovație în cadrul Sibiu Innovation Week 2026

NXP Semiconductors România a fost partener principal la Sibiu Innovation Week 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tehnologiei, inovării și antreprenoriatului din regiunea Transilvania, contribuind pe parcursul întregii săptămâni prin demonstrații tehnologice, workshopuri specializate și implicarea experților companiei în dialogul privind viitorul industriei tehnologice.

Desfășurat în perioada 2-7 noiembrie la Sibiu, evenimentul a reunit companii de tehnologie, startup-uri, investitori, organizații academice și profesioniști din multiple domenii, oferind o platformă de colaborare și schimb de cunoștințe pentru comunitatea regională de inovație.

Participarea NXP Semiconductors România la Sibiu Innovation Week 2026 a fost marcată încă din prima zi a evenimentului prin prezența Simonei Almajan, Country General Manager NXP Semiconductors România, printre speakerii sesiunii de deschidere. În intervenția sa, a evidențiat importanța colaborării dintre industrie, mediul academic și comunitatea antreprenorială pentru accelerarea inovației și dezvoltarea unui ecosistem tehnologic competitiv.

sursa foto: NXP Semiconductors România

“Participarea la Sibiu Innovation Week reflectă angajamentul nostru de a contribui activ la dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România. Credem că inovația se accelerează prin colaborare, iar evenimente precum acesta creează cadrul necesar pentru a aduce împreună companiile, mediul academic, antreprenorii, instituțiile publice și generația viitoare de ingineri. Atunci când expertiza, cercetarea și spiritul antreprenorial se întâlnesc, apar soluții care generează valoare pentru economie, răspund provocărilor societății și contribuie la dezvoltarea unor comunități mai competitive și mai reziliente”, a declarat Simona Almajan, Country General Manager NXP Semiconductors România.

Pe parcursul săptămânii, mai mulți specialiști in tehnologie din NXP Romania au participat în panelurile și sesiunile de discuții ale evenimentului, contribuind cu perspective asupra tendințelor care modelează industria semiconductorilor, dezvoltarea software-ului embedded, inteligența artificială, mobilitatea inteligentă și transformarea digitală. Prin aceste contribuții, NXP a facilitat schimbul de experiență între mediul de business, comunitatea tehnică și ecosistemul antreprenorial regional.

De la sesiunea de deschidere și participarea în panelurile de specialitate, până la workshopurile tehnice și interacțiunile din cadrul zonei expoziționale și al Sibiu Startup Hub 2026, implicarea NXP Semiconductors România a reflectat angajamentul constant al companiei pentru susținerea inovației, dezvoltarea competențelor tehnice și consolidarea ecosistemului de tehnologie din România.

sursa foto: NXP Semiconductors România

Unul dintre punctele centrale ale implicării NXP a fost workshopul dedicat tehnologiei Zephyr, susținut de inginerii companiei. În cadrul sesiunii, participanții au avut acces la plăci de dezvoltare NXP și au explorat, într-un format hands-on, aplicații bazate pe sisteme de operare în timp real și dezvoltare de software embedded.

Compania a fost prezentă și în cadrul Sibiu Startup Hub 2026, ziua dedicată fondatorilor și antreprenorilor din regiunea Transilvania. Prin această implicare, NXP a susținut dialogul privind dezvoltarea produselor tehnologice și consolidarea unui ecosistem capabil să transforme expertiza inginerească locală în soluții cu impact pe piețele internaționale.

Într-un context în care colaborarea devine un factor esențial pentru accelerarea inovației, implicarea NXP Semiconductors România în cadrul Sibiu Innovation Week 2026 reafirmă angajamentul companiei de a susține un ecosistem de inovare puternic și conectat, care reunește industria, mediul academic, startup-urile și sectorul public pentru a transforma talentul, cercetarea și spiritul antreprenorial în soluții cu impact local și relevanță globală.

Articol susținut de NXP Semiconductors România