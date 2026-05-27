O actriță din „Game of Thrones” a explicat cum a ajuns să fie internată cu forța într-un spital de psihiatrie

Actrița Hannah Murray, cunoscută din popularul serial „Game of Thrones”, a vorbit deschis despre modul în care a fost atrasă într-un cult al „wellness”-ului, experiență care a dus la internarea ei în spital după o cădere psihică, relatează The Independent.

Murray, care a jucat-o pe Gilly din al doilea sezon serialului HBO, și-a păstrat rolul până în al optulea sezon final difuzat în 2019. În total, ea a jucat în 34 dintre cele 73 de episoade pe care le-a avut „Game of Thrones”, Murray fiind inclusă în distribuția principală începând cu sezonul 4 al serialului.

Ea este mai cunoscută și pentru interpretarea adolescentei cu probleme Cassie Ainsworth din serialul „Skins”.

Acum în vârstă de 36 de ani, Murray a explicat într-un nou interviu acordat pentru The Guardian că problemele ei au început în perioada de maximă popularitate a „Game of Thrones”.

În acea perioadă ea a fost aleasă să joace în filmul „Detroit”, o docudramă istorică în care a fost colegă pe platourile de filmare cu John Boyega, Anthony Mackie sau Algee Smith.

Problemele lui Hannah Murray au început în timpul filmărilor pentru un lungmetraj

Filmul a apărut în sălile de cinema în 2017, Murray povestind că în anul precedent a fost prezentată unei „vindecătoare energetice” pe nume Grace în timpul filmărilor pentru lungmetraj. Actrița afirmă că femeia a profitat de vulnerabilitatea ei după ce s-a simțit deosebit de expusă în urma unei scene de nuditate.

Hannah Murray, pe covorul roșu la premiera filmului „Detroit”, FOTO: Grant Pollard / AP / Profimedia

Murray a declarat pentru The Guardian că, în lunile care au urmat, „a ignorat atât de multe lucruri mici” care nu aveau sens, inclusiv afirmațiile lui Grace potrivit cărora îi putea activa „ADN-ul spiritual folosind instrumente puternice și străvechi”.

Ulterior, actrița a fost prezentată unei persoane care își spunea Sioban. Acesteia i-a plătit 700 de lire sterline pentru a o învăța metode prin care să „se protejeze de energia celorlalți oameni”. Apoi, s-a înscris la diferite cursuri spirituale care promiteau să o vindece de suferințele emoționale.

Ea dezvăluie în „The Make-Believe”, un volum de memorii pe care îl va publica la începutul lunii iunie, că voia să meargă „tot mai departe, cât de departe se putea” cu aceste presupuse învățături spirituale.

De la actriță în „Game of Thrones” la spitalul de psihiatrie

Ea a dezvăluit că persoana aflată în vârful acestei structuri de cursuri era un bărbat pe nume Steve și că, după o sesiune de cinci zile condusă de acesta, ea a devenit epuizată și instabilă.

Într-o noapte a suferit o cădere psihică în urma căreia îi auzea vocea bărbatului în minte și avea halucinații cu diagrame pe gâturile oamenilor, despre care credea că erau concepute pentru a-i „vindeca”. Ea s-a încuiat într-o cabină, iar după ce cineva a cerut ajutor, a fost transportată de urgență la spital și internată timp de 28 de zile în baza Legii sănătății mintale din Marea Britanie.

Vorbind despre carte, Murray a spus că aceasta va relata „o poveste profund personală care a trăit în mine mulți ani și pe care acum simt că este vital să o împărtășesc”.

Editura Hutchinson Heinemann, care a scos deja volumul ei de memorii pentru pre-comenzi, afirmă că acesta despre „atracția exercitată de cei care ne spun că ne pot salva” și despre structura înșelătoare a organizațiilor care promit „wellness”.

„Aceasta este povestea graniței neclare dintre ceea ce este real și ceea ce este iluzie; dintre ceea ce trebuie să acceptăm și ceea ce ne dorim să fie adevărat; dintre pământul solid de sub picioarele tale și o lume în care orice este posibil dacă te dedici complet”, afirmă editura într-un comunicat.

Murray s-a retras între timp din actorie, ultimul ei rol datând din 2020, când a jucat în „The Expecting”, un serial de groază puțin cunoscut, lansat în anul respectiv.