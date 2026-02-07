„O adevărată catastrofă”. Fermierii spanioli reclamă pagube de milioane de euro după succesiunea de furtuni din Peninsula Iberică

Fermierii din Spania au avertizat sâmbătă că ploile torențiale și vânturile puternice au inundat câmpurile și au provocat pagube de milioane de euro la nivelul culturilor, în timp ce Peninsula Iberică se pregătea pentru și mai multe fenomene meteo extreme, potrivit Reuters.

În peninsulă a avut loc o succesiune de furtuni în ultimele săptămâni, iar agenția meteo a statului spaniol AEMET a avertizat sâmbătă că furtuna Marta va aduce zăpadă și condiții de periculoase în zona de coastă, precum și mai multe ploi.

Șoferul unui utilaj de deszăpezire a murit sâmbătă, când vehiculul său s-a prăbușit 20 de metri în zona pasului montan El Pico din nordul Spaniei, unde ningea abundent, conform serviciilor de urgență.

Tot astăzi, un bărbat în vârstă de 46 de ani s-a înecat într-un râu la Campo Maior, în zona Portalegre din centrul Portugaliei. De când a sosit furtuna Leonardo săptămâna trecută, în țară au murit cinci persoane.

„Avem o adevărată catastrofă naturală”

Peste 11.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele, în Andaluzia, regiune din sudul Spaniei. La nivel național au fost închise aproape 170 de drumuri.

„Plouă fără oprire. Culturi ca broccoli, morcovi și conopida sunt sub ape. Mii de hectare inundate. Avem o adevărată catastrofă naturală”, a declarat Miguel Angel Perez, de la organizația de fermieri COAG din provincia Cadiz.

Perez a declarat că furtuna a provocat pagube de milioane de euro la nivelul recoltei din acest an și că fermierii vor solicita ajutor guvernamental pentru a se redresa.

În Portugalia, Ministerul agriculturii a declarat vineri că, potrivit estimărilor preliminare, pagubele provocate de furtuni în sectorul agricol și cel forestier se ridică deja la 750 de milioane de euro.