„O adolescentă e bine să meargă la ginecolog înainte de începerea vieții sexuale”. De ce nu trebuie ignorate menstruațiile abundente și ciclurile neregulate ale fetelor

E normal ca menstruația să presupună un ușor disconfort, însă atunci când durerea o împiedică pe adolescentă să meargă la școală sau să facă diverse activități se impune un control medical. FOTO: Shutterstock

Durerile menstruale care țin o adolescentă acasă în fiecare lună, sângerările abundente, ciclurile care nu se reglează ani la rând sau durerile pelvine persistente nu ar trebui ignorate. Sunt simptome pe care mulți părinți ajung să le considere „normale”, mai ales dacă și mama s-a confruntat în tinerețe cu așa ceva. Dr. Monica Eremia, medic ginecolog, avertizează însă că abordarea e una greșită și că aceste simptome nu trebuie ignorate.

„O să treacă.” „Și eu aveam dureri la fel.” „Așa sunt primele cicluri.” Așa sună explicațiile pe care le primesc adolescentele atunci când menstruațiile devin greu de suportat. În cabinet, însă, medicii văd frecvent fete care au trăit luni sau ani cu simptome considerate „normale” în familie, deși unele necesitau evaluare medicală. Am discutat cu dr. Monica Eremia despre semnele care nu ar trebui ignorate, miturile care întârzie ajungerea la ginecolog și diferența dintre un disconfort ușor și o problemă care trebuie investigată.

Care sunt semnele care ar trebui să trimită o adolescentă la ginecolog fără să mai aștepte?

Dr. Monica Eremia: Sunt câteva situații clare: dureri menstruale foarte intense, care nu cedează la tratamente obișnuite și afectează activitățile zilnice, menstruații foarte abundente sau prelungite, cicluri foarte neregulate la mai mult de 2-3 ani de la menarhă, absența menstruației până în jurul vârstei de 15-16 ani, sângerări între menstruații, secreții modificate sau dureri pelvine persistente. Durerile menstruale sunt frecvente, dar nu orice durere este „normală”. În momentul în care devine invalidantă sau nu răspunde la tratament, trebuie evaluată.

Unde este granița dintre „e normal, trece” și „ar trebui să mergem la medic”?

Văd frecvent situații în care lucruri considerate „normale” sunt, de fapt, semne că ar trebui investigat. De exemplu, dureri menstruale care țin adolescenta acasă, menstruații foarte abundente, cicluri foarte neregulate sau sângerări între menstruații. La fel, secrețiile persistente cu disconfort sau miros neplăcut ori durerile pelvine recurente. „Normal” nu ar trebui să însemne suferință sau limitarea vieții de zi cu zi.

