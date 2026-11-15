O ambarcațiune semi-submersibilă cu tone de cocaină la bord, interceptată de marina franceză în Atlantic

O ambarcațiune semi-submersibilă ce transporta mai multe tone de cocaină a fost interceptată joi de marina franceză în Oceanul Atlantic, după ce echipajul său a activat mecanismul de scufundare, au anunțat duminică autoritățile franceze, transmite AFP, conform Agerpres.

Când fregata marinei franceze s-a apropiat de ambarcațiunea ce nu afișa niciun pavilion, trei persoane de la bordul acesteia s-au aruncat în apă.

„Echipa de control a reușit să urce pe punte și să îl scoată pe al patrulea membru care a avut timp să scufunde nava, care s-a scufundat în mai puțin de trei minute”, au indicat, într-un comunicat comun, Ministerul francez al Apărării și prefectura din Martinica (Antilele Franceze).



Cei patru suspecți au fost recuperați înainte ca pachete „cu o greutate totală de 146 kg” de cocaină să fie recuperate.

„Restul mărfii, câteva tone, s-a scufundat împreună cu semi-submersibilul”, adică o „ambarcațiune artizanală sau semi-artizanală concepută pentru a naviga la nivelul apei”, conform comunicatului.

Operațiunea, considerată „fără precedent” pentru marina franceză, s-a derulat în cadrul convenției ONU privind dreptul mării, cu sprijinul elicopterului său de la bord și al unui avion american de patrulare maritimă, sub controlul operațional al agenției interministeriale pentru combaterea traficului de droguri din Statele Unite.