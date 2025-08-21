Amenda de 500 milioane de dolari primită de Trump şi Trump Organization într-un proces de fraudă financiară a fost anulată de o curte de apel. Eric Trump: „Este cea mai mare victorie din lume”

O curte de apel a anulat joi sancţiunea civilă pentru fraudă pronunţată împotriva preşedintelui american Donald Trump, care urma să îl coste pe miliardar şi afacerile sale peste 500 de milioane de dolari. Un grup de judecători din New York a anulat sentinţa iniţială, calificând-o drept „excesivă”, scrie NBC News.

Judecătorii instanţei de apel, într-o decizie care nu a fost unanimă, au fost în mare parte de acord cu constatările de fraudă ale judecătorului de primă instanţă Arthur Engoron în cazul preşedintelui şi al companiilor sale, dar au constatat că daunele decise sunt „excesive”, relatează News.ro citând NBC News.ro.

Cazul masiv de fraudă în cazul Trump Organization fusese documentat de procurorul general din New York, Letitia James, în 2022. În esenţă, actualul preşedinte ale SUA a fost acuzat că a supraevaluat în mod fraudulos valoarea proprietăţilor sale şi a altor active pentru a-şi consolida afacerea familiei.

Judecătorul Engoron a constatat că Trump şi-a umflat averea pe parcursul mai multor ani înainte de a deveni preşedinte în 2017, pentru a înşela creditorii şi asiguratorii să ofere condiţii mai bune Trump Organization. În hotărârea sa din februarie 2024, judecătorul Engoron a ordonat iniţial ca Trump şi companiile sale să plătească daune de peste 350 de milioane de dolari. De atunci, această sumă a crescut la peste 500 milioane de dolari, cu dobânzi.

Trump a contestat hotărârea judecătorului Arthur Engoron, pronunţată într-un tribunal de stat din Manhattan, în urma unui proces de trei luni fără juriu.

„O lipsă de remuşcări aproape patologică”

Trump era răspunzător personal pentru 98% din suma stabilită ca sancţiune prin hotărârea judecătorească, iar fiii săi Donald Trump Jr şi Eric Trump, precum şi fostul director financiar al Trump Organization, Allen Weisselberg, urmau să plătească restul sumei.

Referindu-se la Trump şi la alte personalităţi din Trump Organization, Engoron a afirmat că „lipsa totală de remuşcări a acestora este aproape patologică”.

Engoron le-a interzis, de asemenea, lui Trump şi Trump Organization să solicite împrumuturi de la bănci înregistrate în statul New York timp de trei ani şi le-a interzis efectiv lui Donald Trump Jr. şi lui Eric Trump să conducă afacerea timp de doi ani.

Aceste restricţii au fost suspendate pe durata procesului în apel, dar activitatea a fost monitorizată de un supervizor numit de instanţă pentru Trump Organization.

Eric Trump: „O zi mare pentru noi”

Trump a negat că ar fi comis vreo ilegalitate. Avocaţii săi au susţinut că pedeapsa este prea mare şi că procuroarea James a exagerat.

Eric Trump a reacţionat entuziasmat, joi, într-o convorbire telefonică cu NBC News la vestea deciziei curţii de apel spunând: „Aceasta este cea mai mare victorie din lume”.

„Am ştiut întotdeauna că acest lucru se va întâmpla, cazul este complet câştigat şi este o zi mare pentru noi”, a adăugat el.