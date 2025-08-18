Semnificația hărții ce include România, apărută în mod neașteptat în Biroul Oval în timpul întâlnirii Trump-Zelenski / „O amintire dureroasă și o formă de presiune”

Harta care arată teritoriile controlate de Rusia în Ucraina, cred BBC și Kyiv Post, ar fi putut constitui un suport grafic prin care Trump să exercite presiune asupra lui Zelenski pentru a schimba teritoriul cu pacea.

O hartă simbolică a putut fi văzută luni în Biroul Oval, alături de președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, care au discutat despre posibilitatea unei păci după ani de război sângeros în Ucraina.

In the Oval Office, a large map of Ukraine was displayed across from where Trump and Zelensky sat. The eastern part, shaded pink, showed the roughly 20% of the country under Russian control — a stark reminder of the nearly four-year war and a possible tool for Trump to pressure… pic.twitter.com/K6XhiCG19e — KyivPost (@KyivPost) August 18, 2025

Harta Ucrainei arată partea estică a țării marcată cu roz, ilustrând teritoriul controlat în prezent de forțele militare ruse – aproximativ 20% din țară.

România apare marcată pe hartă, alături de Republica Moldova, o reamintire a proximității țării noastre de război și a implicațiilor oricărei decizii luate pe tema războiului din Ucraina.

Din punctul de vedere al BBC, aceasta reprezintă o amintire dură pentru ucrainenii prezenți în încăpere cu privire la situația actuală de pe câmpul de luptă.

Harta, crede BBC, ar fi putut constitui un suport grafic prin care Trump să exercite presiune asupra lui Zelenski pentru a schimba teritoriul cu pacea.

Publicația ucraineană Kyiv Post a avut o interpretare similară, vorbind despre harta câmpului de luptă ca despre o amintire dureroasă a anilor de război și a teritoriului controlat de Rusia.

La discuția scurtă purtată alături de Trump și de liderii europeni în fața presei, ulterior, Zelenski a declarat că i-a arătat liderului american câteva detalii pe hartă și i-a mulțumit pentru „această hartă foarte bună”, sugerând astfel că harta a fost pusă la dispoziție de Casa Albă.

„A fost foarte bună, ma gândesc cum sa o iau cu mine”, a glumit Zelenski.

Mai multe surse au observat în același timp că delegația ucraineană prezentă la Casa Albă pare să fi adus cu ea un sul mare de hârtie, posibil tot o hartă.

The Ukrainian delegation has arrived at the White House.



As noted by the BBC, Deputy Head of Zelenskyy’s Office, Serhii Palisa, was seen walking toward the White House carrying a rolled-up sheet of paper.



From a distance, it resembled a map. pic.twitter.com/6htcexyzrt — WarTranslated (@wartranslated) August 18, 2025

Teritoriile aflate în centrul negocierilor de pace

HotNews a scris pe larg despre pretențiile teritoriale ale lui Vladimir Putin și despre poziția imposibilă în care se află Zelenski.

Una dintre condițiile impuse de Vladimir Putin la summitul de vineri din Alaska presupune ca Ucraina să renunțe în întregime la Donbas, regiunea industrială din estul țării, pe care Moscova susține că a anexat-o, dar pe care nu o controlează în totalitate.

Zona tradițional vorbitoare de limbă rusă se află în fruntea listei de revendicări teritoriale și politice ale Rusiei, parte centrală a așa-numitelor „cauze profunde” ale războiului, în discursul liderului de la Kremlin.

Forțele Kremlinului și aliații săi separatiști au cucerit aproximativ 87% din această regiune, potrivit datelor DeepState, un grup ucrainean care monitorizează evoluția situației pe câmpul de luptă.

Moscova vrea acum să cucerească cei 2.600 de kilometri pătrați din regiune care rămân în mâinile Ucrainei – fără un armistițiu însă, bătălia pentru Donbas se va prelungi aproape sigur până anul viitor și va costa zeci de mii de vieți, spun analiștii militari.

Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte acordul, observând că Rusia este pur și simplu o putere mai mare.

Zelenski a refuzat însă. El este susținut de populație, care pare gata să accepte înghețarea liniilor frontului, dar nu cedarea de teritorii suplimentare.

De la invazia la scară largă din 2022, Moscova a anexat ilegal patru regiuni ucrainene după organizarea unor referendumuri denunțate ca fiind false.

Cele patru regiuni sunt Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie. Dintre cele patru regiuni, Rusia controlează în totalitate doar una, Luhansk.