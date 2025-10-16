O anchetă oficială a dezvăluit cauza imploziei submarinului Titan, spulberat de presiunea Oceanului Atlantic, în timp ce cobora spre epava Titanicului

Implozia submersibilului Titan, care se îndrepta în 2023 către epava Titanicului, a fost rezultatul unor defecte tehnice, a anunțat miercuri Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), citat de The Guardian.

Raportul final al NTSB despre călătoria care a provocat moartea a cinci persoane în iunie 2023 a arătat că OceanGate, compania care a construit submarinul experimental, nu l-a testat în mod adecvat înainte de călătorie.

Firma cu sediul în statul Washington, care și-a suspendat activitatea după incident, nu era conștientă de durabilitatea reală a submersibilului, se arată în raport.

Victimele, printre care se numără și directorul general al OceanGate, Stockton Rush, au murit pe loc în Atlanticul de Nord, în timpul coborârii către epava Titanicului.

Implozia l-a ucis și pe exploratorul subacvatic francez Paul-Henri Nargeolet, cunoscut sub numele de „mr. Titanic”, pe aventurierul britanic Hamish Harding și pe doi membri ai unei familii pakistaneze proeminente, Shahzada Dawood și fiul său, Suleman Dawood.

Defectele de proiectare ale navei Titan „au dus la construirea unui vas sub presiune din compozit din fibră de carbon care prezenta multiple anomalii și nu îndeplinea cerințele necesare de rezistență și durabilitate”, a declarat NTSB.

Comisia de siguranță a mai declarat că OceanGate nu a respectat instrucțiunile standard pentru intervenții de urgență și că Titan ar fi putut fi găsit mai repede dacă ar fi făcut acest lucru. Dacă compania ar fi respectat protocoalele prevăzute, ar fi economisit „timp și resurse”, se arată în raport, menționându-se totodată că „în acest caz, salvarea nu a fost posibilă”.

Raportul acuză și cultura companiei

Raportul a criticat, de asemenea, cultura companiei, citând un fost tehnician de operațiuni care a tras un semnal de alarmă cu privire la potențialele reglementări ale pazei de coastă înainte de implozie.

Tehnicianul respectiv a pus la îndoială decizia companiei de a numi pasagerii plătitori „specialiști în misiuni”, determinându-l pe directorul general să răspundă că „dacă paza de coastă ar deveni o problemă, atunci ar cumpăra un congresman și ar face-o să dispară”, se arată în raport.

Raportul NTSB coincide cu un raport al pazei de coastă publicat în august, care descria implozia Titanului ca fiind un incident ce putea fi prevenit. Paza de coastă a stabilit că procedurile de siguranță la OceanGate erau „serios defectuoase” și a constatat „disparități flagrante” între protocoalele de siguranță și practicile reale.

În august, după publicarea raportului pazei de coastă, un purtător de cuvânt al companiei a transmis condoleanțe familiilor celor care au murit.

Implozia navei Titan a dus la procese și la cereri de reglementare mai strictă a expedițiilor private în adâncurile mării.

O dramă urmărită de întreaga lume

Raportul NTSB a sugerat că reglementările actuale pentru navele mici de pasageri, precum Titan, erau inadecvate și „au permis companiei OceanGate să opereze nava Titan într-un mod nesigur”. Comisia de siguranță a recomandat pazei de coastă să înființeze un grup de experți pentru a studia submersibilele și pentru a implementa reglementări actualizate.

Raportul a solicitat, de asemenea, pazei de coastă să „disemineze concluziile studiului către industrie”, care a crescut în ultimii ani odată cu dezvoltarea explorării finanțate din fonduri private.

Nava efectua călătorii către locul unde se află Titanicul din 2021. Ultima sa scufundare a avut loc în dimineața zilei de 18 iunie 2023. Submersibilul a pierdut contactul cu nava de sprijin aproximativ două ore mai târziu.

Căutarea supraviețuitorilor în largul cosatelor Canadei, care a durat mai multe zile, a atras atenția întregii lumi. O bucată din epava submarinului a fost găsită apoi pe fundul oceanului, iar paza de coastă și alte autorități au început investigații detaliate pentru a afla ce s-a întâmplat.