O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului

Explicația doctorului urolog a fost aceea că vrea să descopere de unde vine blocajul femeii. Terapiile de rejuvenare vaginală sunt vândute de sute de clinici din România, deși reglementarea lipsește, iar informațiile către paciente prezintă mai degrabă beneficiul maxim, nicidecum consecințele care pot fi, în unele cazuri, periculoase.

Episodul din cabinetul doctorului urolog Vasilică Minciună a fost povestit de Ilinca pentru redacția site-ului de investigații Snoop. Publicația a realizat o investigație legată de un fenomen care a căpătat proporții în România: mai mulți medici realizează o afacere pe corpul femeilor, folosind proceduri fără bază științifică, decontate de stat sau plătite cu mii de euro în clinici private, intervențiile fiind din zona „rejunevării vaginale”.

În cazul Ilincăi, dispozitivul utilizat în tratament se numea TECAR.

Ce este TECAR

Medicul Minciună îi spusese Ilincăi că trebuie să-i facă mai multe ședințe de masaj în zona intimă cu un gel și un dispozitiv de radiofrecvență. TECAR e folosit de obicei în recuperarea musculară, în medicina sportivă, iar utilizarea genitală e considerată experimentală. FDA avertiza încă din 2018 că dispozitivele bazate pe energie electromagnetică, cum e și TECAR, „prezintă riscuri serioase și nu există dovezi adecvate care să susțină utilizarea lor pentru rejuvenarea vaginală, proceduri cosmetice vaginale sau afecţiuni vaginale legate de menopauză ori funcție sexuale”.

În 2025, atenționa un producător de dispozitive TECAR că le-a marketat pentru alte utilizări decât cele pentru care primise aviz.

În România, tratamentele cu radiofrecvență continuă să le fie vândute femeilor, deși riscurile implică arsuri vaginale, cicatrici, durere cronică sau chiar proliferarea celulelor cancerigene în cazul unor tumori maligne. Iar beneficiile nu au fost dovedite de nici un studiu serios.

Ilinca: „El considera că eu am niște receptori de plăcere care sunt amorțiți”

La ședințele de TECAR, spune că doctorul îi cerea să rămână doar în sutien. Îi făcea masaj în zona intimă cu un dispozitiv încălzit.

„El considera că eu am niște receptori de plăcere care sunt amorțiți. Pornea de la premisa că eu nu reușesc să am orgasm pentru că s-a întâmplat ceva cu zona mea. Nu e bine vascularizată”, își amintește Ilinca.

„E gravă această afirmație, după atâția ani, nici nu știu despre cine este vorba. Dacă ați putea să-mi spuneți numele până la urmă, ca să și verific acest lucru…”, a declarat medicul.

Ioana: „Am vrut să povestesc, dar m-am gândit că «O să zică lumea că ești nebună»”

Ioana a ajuns și ea la același doctor pentru aceeași procedură, o combinație de TECAR cu O-Shot. O contaminase entuziasmul de început al Ilincăi, cu care e prietenă bună. „A fost extrem de dureros și n-a avut niciun rezultat”, rezumă Ioana amar. Nu și-a terminat nici ea pachetul de ședințe plătite în avans și voia să meargă împreună cu Ilinca să-și ceară banii înapoi și să-l reclame pe doctor. Dar rușinea și neîncrederea că le-ar fi luat cineva în serios le-au tăiat avântul: „O să zică lumea că ești nebună”.

Ilinca susține că doctorul Minciună îi zicea că gelul trebuie să intre în piele și să o pregătească pentru O-shot. Până când a anunțat-o că gata, a venit ziua să-i facă injecția revoluționară. Atunci lucrurile au devenit și mai grave. Continuarea pe Snoop.