O asistentă de la Spitalul de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Colegii au salvat-o

Asistenta medicală, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, a fost salvată sâmbătă de colegii ei care au intervenit rapid după ce femeia a suferit un infarct, iar în prezent se află sub tratament.

„O asistentă medicală din cadrul Secţiei Medicală 1 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a suferit un infarct în această dimineaţă, în timpul serviciului”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Bălău, pentru Agerpres.

Potrivit reprezentantei spitalului, colegii asistentei au intervenit rapid şi astfel i-au salvat viaţa.

„Intervenţia rapidă a colegilor a făcut posibilă acordarea asistenţei medicale de specialitate, iar pacienta se află în viaţă, sub tratament şi atenta supraveghere a medicilor specialişti. Suntem alături de colega noastră şi de familia ei în aceste momente dificile şi îi transmitem întreaga susţinere şi gânduri de însănătoşire grabnică”, a adăugat Cristina Bălău.

Incidentul are loc la o zi după cel din Cluj-Napoca, când un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe holul spitalului.

Iar în urmă cu două săptămâni, pe 28 octombrie, medicul Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită moartă de către colegii ei.

Trupul medicului chirurg, care împlinise 37 de ani la începutul lunii octombrie, a fost descoperit înainte de ora 6, în camera de gardă de pe secția Chirurgie, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu, pentru Reporter Buzoian.