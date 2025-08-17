O autostradă neîntreruptă va lega Budapesta de Marea Adriatică, din septembrie

După aproape două decenii de construcție, Croația a finalizat ultimul tronson al autostrăzii sale către Marea Adriatică, marcând o etapă importantă în realizarea mult așteptatei autostrăzi care leagă Budapesta de coastă prin Sarajevo, relatează Hungary Today.

Tronsonul până la granița cu Ungaria este acum finalizat, astfel că segmentul croat rutier se poate deschide oficial în această toamnă. Cu toate acestea, părți din secțiunea bosniacă sunt încă în curs de dezvoltare și nu respectă încă standardele de autostrăzi expres.

Ultima secțiune dintre autostrada M6 din Ungaria și autostrada croată A5 a fost finalizată. Această extindere va deschide posibilitatea de a călători de la Budapesta prin Beli Manastir (Pélmonostor) și Osijek (Eszék) pe partea croată până la Marea Adriatică, doar pe autostradă. Timpul de călătorie între Osijek și Budapesta va fi astfel redus la două ore.

Opt structuri au fost construite pe secțiunea scurtă, dar importantă din Croația, inclusiv un viaduct, două pasaje supraterane și cinci poduri. Cea mai mare structură este viaductul Karasica, lung de 318 metri, care se întinde atât peste un râu, cât și peste o linie de cale ferată.

„E posibil să se aștepte puțin mai mult înainte ca autostrada să poată fi utilizată, deoarece procedurile oficiale nu se preconizează a fi finalizate până în septembrie. În Bosnia, vor mai dura câțiva ani până când construcția va fi finalizată, dar obiectivul este să se poată ajunge cu mașina la Marea Adriatică pe autostradă”, a anunțat pe 10 august deputatul János Hargitai, pe pagina sa de Facebook.

„Secțiunea maghiară a autostrăzii M6 până la granița cu Croația a fost predată anul trecut, dar lucrările erau încă în curs pe partea croată la acea vreme”, a adăugat acesta.

Secțiunea recent finalizată conectează autostrada M6 cu Beli Manastir, de unde drumul trece prin Bosnia și Herțegovina, prin Osijek și Sarajevo, până la coasta croată. Proiectul Corridor Vc este planificat să ofere o conexiune rapidă de la Budapesta la portul Ploče de la Marea Adriatică. Dacă totul merge conform așteptărilor, ar trebui să fie finalizat până în 2028.