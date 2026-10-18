Au reînceput violențele în Paris / Primăria din Limoges, ce a supraviețuit două războaie mondiale, făcută scrum în cele mai grave violențe din Franța

În timp ce duminică seara au reînceput violențele în Paris, locuitorii din Limoges au privit cu groază, duminică, primăria orașului cum a fost devastată de incendiu, o clădire neorenascentistă bogat ornamentată din secolul al XIX-lea, care a supraviețuit celor două războaie mondiale. Ce se întîmplă în Franța?

Clădirea a fost incendiată de un grup de indivizi mascați în timpul celor mai grave tulburări care au zguduit Franța în ultimii ani.

Trecătorii șocați au privit neputincioși, sâmbătă, cum flăcările au cuprins acoperișul, în timp ce turnul cu ceas al clădirii a căzut. O scenă care a amintit de prăbușirea turlei catedralei Notre Dame în incendiul din 2019, relatează Reuters.

Primăria din Limoges a fost incendiată. Sursă foto: Primăria din Limoges, Franța, în flăcări. Sursă foto: PASCAL LACHENAUD / AFP / Profimedia

„Mi s-a rupt inima. Am revăzut scena de la Notre Dame, doar că de data aceasta era orașul nostru”, a spus Francoise Faurie, care a asistat la modul în care focul a mistuit primăria din Limoges.

„Nu există niciun motiv să se pună mâna pe clădirea aceea. Poți avea revendicări, ai dreptul să protestezi, dar nu ai dreptul la violență.”

Partea veche a clădirii este „distrusă aproape în totalitate” în interior, inclusiv serviciile de stare civilă, potrivit autorităților, citate de AFP. Partea modernă din spate, care găzduiește birourile administrative, a fost salvată.

Primăria din Limoges a fost mistuită de flăcări. Sursă foto: AFP / AFP / Profimedia

Prefectul local, Maurice Barate, a declarat că acoperișul s-a prăbușit peste etajele inferioare, cruțând doar aripa de vest, și că mari părți din exterior au fost distruse.

Distrugerea clădirii, un monument istoric inaugurat în 1883 și inspirat de primăria din Paris, reprezintă o „catastrofă a patrimoniului”, a spus el.

Turnul central cu ceas și clopotnița se înălțau la 43 de metri.

Primăria Limoges în 2025. Sursă foto: Primăria din Limoges a fost mistuită de flăcări. Sursă foto: AFP / AFP / Profimedia

Act premeditat, acuză autoritățile locale

Primarul orașului, Guillaume Guerin, vizibil tulburat, a descris modul în care forțele de poliție locale au fost rapid copleșite de o mulțime de câteva sute de persoane care, potrivit lui, au spart geamurile și au folosit un berbec pentru a sparge ușa principală.

Edilul a acuzat că a fost vorba despre un act premeditat și foarte bine organizat. Guerin a afirmat că numărul forțelor de ordine a fost insuficient pentru a proteja clădirea, întrucât ofițerii din cadrul forțelor naționale fuseseră detașați la protestul de stradă.

„Nu am avut niciun singur ofițer de poliție națională care să protejeze primăria”, a continuat primarul de centru-dreapta. „Această țară se află într-o situație proastă, această țară se află într-o situație foarte proastă, și vă spune asta un mic primar de provincie.”

Potrivit prefectului departamentului Haute-Vienne, Maurice Barate, „nu a fost o distrugere haotică”, scrie AFP.

„Au existat instigatori, oameni care dădeau instrucțiuni, iar apoi hoarde de sălbatici care năvăleau, alături de jefuitori de ocazie care au profitat de situație în magazine”.