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Actualitate

Au reînceput violențele în Paris / Primăria din Limoges, ce a supraviețuit două războaie mondiale, făcută scrum în cele mai grave violențe din Franța

Alexandra Coșlea
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În timp ce duminică seara au reînceput violențele în Paris, locuitorii din Limoges au privit cu groază, duminică, primăria orașului cum a fost devastată de incendiu, o clădire neorenascentistă bogat ornamentată din secolul al XIX-lea, care a supraviețuit celor două războaie mondiale. Ce se întîmplă în Franța?

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