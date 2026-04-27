O bucată de pământ și piatră. Funcția cheie pe care o vizează Marian Neacșu, personajul care a anunțat umăr la umăr cu AUR debarcarea lui Bolojan

În politică sunt două tipuri de personaje: unele pe care le vezi toată ziua la televizor că turuie fără rost și altele care trag sforile din umbră. Marian Neacșu face parte din a doua categorie, un politician care nu deține vreo funcție în PSD, dar stă la masa deciziilor mai mult decât o fac prim-vicepreședinții partidului. A fost în Parlament, Guvern, peste tot, dar cu toate acestea este un necunoscut, aproape un anonim. Nu oferă interviuri, nu apare la televizor. Dar acest anonim vizează mereu funcții cheie în statul român, este mereu recompensat.

Pe o stradă cu piatră și pâmânt l-am cunoscut pe Marian Neacșu. Nu pe un drum de țară, ci într-un municipiu din România. Era în campania electorală din 2008, iar sistemul de vot era uninominal. Fiecare candidat trebuia să bată la pas colegiul pentru a câștiga voturile. Neacșu concura pentru un mandat în județul Ialomița, un loc al sărăciei pe harta României. Pentru a obține votul promitea oamenilor că le asfaltează strada. V-ați întreba de ce ar promite așa ceva un deputat, nu e treaba primarului?



Neacșu nu era un simplu candidat. Ani la rândul a fost șeful județului, toți primarii au fost la ordinul său.

În 2026, la 18 ani după promisiune, strada pe care l-am cunoscut pe Marian Neacșu este în continuare neasfaltată. Tot cu pământ și piatră. Tot la marginea lumii, tot într-un județ al sărăciei.

Neacșu nu se afla însă în același punct. A câștigat mandatul de deputat în 2008. Nu doar că l-a câștigat pe cel din 2008, dar cetățenii au considerat că merită alte două mandate: 2012-2016 și 2024-prezent. Între timp, Neacșu s-a transferat din Ialomița în București, doar afacerile le are în județul din Bărăgan.

Poate vă gândiți de ce a renunțat Neacșu să mai fie parlamentar în 2016. O instanță l-a condamnat pentru că și-a angajat fata la cabinetul parlamentar și i-a interzis să mai candideze. Nu a fost dorința lui, ci a fost prins de Agenția Națională de Integritate și condamnat de o instanță. Este reabilitat între timp.

Neacșu a primit funcții și pe linie de partid, dar mereu a fost discret. Vicelider al grupului parlamentar PSD între 2010 și 2012, lider de grup între 2015 și 2015. Funcțiile de număr doi îi vin mănușă: vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică 2014–2016, vicepreședinte al Camerei Deputaților 2014–2015.

S-a certat cu Dragnea în 2018, după ce i-a fost mâna dreapta, și s-a mutat alături de Ponta la Pro România. „I-a fost frică că ajunge la pușcărie alături de Dragnea. Este omul din spatele arestării lui Drăghici (n.r. – fostul trezorier PSD)”, spun mai multe surse din partid.

A ratat Parlamentul în 2020, dar PSD nu l-a abandonat, ci l-a susținut pentru mai multe funcții la ANRE.De la Parlament s-a mutat în guvern. Consilier onorific prima dată.

Numele său înseamnă forță în PSD

Marian Neacșu a fost vicepremier din 2023 și până în prezent. A coordonat toate măsurile economice, având un rol esențial în tot ce înseamnă politica economică. A fost „premierul PSD” când partidul nu a condus la Palatul Victoria, toți miniștrii îi raportau.

Numele său înseamnă forță în PSD. Pentru toți ceilalți, Marian e „băiatul bun la toate, care se pricepe”. Unii spun că Bolojan l-a apreciat pentru stilul său aplicat. Bineînțeles, are și un master în domeniul „Studii de securitate și Apărare”. Studiile economice și le-a făcut la Craiova, înainte de 1989.

La Congresul PSD din noiembrie 2025, am scris despre acest personaj. Găsiți articolul pe HotNews.ro: „Cine este personajul din umbră al PSD, care nu e cunoscut, nu dă interviuri, dar are o influență uriașă în partid”.

I-am cerut atunci să îi fac o poză alături de Adrian Năstase, fostul președinte PSD. Nu era o întâmplare, ci o imagine valoroasă. Știți care este liantul colaborării PSD-AUR? Oamenii lui Adrian Năstase. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR este fostul consilier al premierului PSD din guvernare 2000-2004.

Marian Neacșu și Adrian Năstase, la Congresul PSD, pe 7 noiembrie 2025. FOTO: Cristian Andrei / HotNews.ro

Neacșu nu a obținut vreo funcție la Congresul din 2025. Nici nu a participat pentru a obține funcții. Vicepreședinte PSD a devenit partenera sa: Silvia Mihalcea. „Gigi Paris”, omul lui Stănescu a fost ales vicepreședine. Neacșu știa că nu are nevoie de funcții pentru a avea puterea.

„Când te uiți la noua conducere remarci că „Gică Paris”, așa cum este alintat în partid Gheorge Cârciu, este vicepreședinte, în timp ce Marian Neacșu, omul care conduce Guvernul PSD, jubilează relaxat între Ponta și Năstase”, scriam în noiembrie 2025 pentru HotNews.ro

Victor Ponta a cerut colaborarea cu AUR. Adrian Năstase o vrea de ani de zile. Călin Georgescu a ieșit public pentru a-și da binecuvântarea. Olguța Vasilescu și Claudiu Manda colaborează foarte bine cu AUR în județul Dolj.

„Vom face istorie”, i-a îmbărbătat Neacșu pe pesediști înaintea votului din 20 aprilie, cel prin care i s-a retras sprijinul politic premierului Bolojan. Informația apare în textul publicat săptămâna trecută.

„Este primul pas”, a continuat pe 27 aprilie, când a apărut alături de Petrișor Peiu pentru a anunța că AUR și PSD au bătut palma pentru a-l demite pe Bolojan.

Când alții fug de asocierea cu AUR, Neacșu a fost acolo

Grindeanu a fugit de această asociere cu AUR. Manda nu și-a dorit-o. Și-a asumat-o Marian Neacșu. În acest moment, el nu are vreo funcție în partid, Parlament sau Guvern.

Imaginea PSD-AUR începe cu Neacșu. După ce a păstorit zeci de ani un județ al sărăciei, Neacșu vede rezultate: AUR se află pe primul loc ca intenție de vot în Ialomița. Drumul acela de piatră și pământ este tot acolo. Bărăganul a rămas tot sărac.

Familia lui Neacșu a prosperat. Afaceri în agricultură și cu animale. Fratele a primit funcții la centru, tot datorită lui Sorin Grindeanu.

În timp ce Ialomița nu s-a schimbat, Neacșu a parvenit, este un personaj care vizează funcții cheie. În decembrie 2024, numele său a apărut ca o posibilă variantă de premier.

Neacșu se gândește și la un alt plan de rezervă, cel care îi va aduce liniștea: să ajungă președintele Curții de Conturi. Postul se vacantează în toamna lui 2026, după ce Mihai Busuioc a făcut pasul către Curtea Constituțională.

Ce funcție vizează Neacșu

Acum poate vă explicați susținerea PSD pentru ca Busuioc să ajungă la Curtea Constituțională. Trebuia să lase locul liber. Neacșu poate deveni omul care va controla toți primarii din țară, toate instituțiile, o poziție cheie pentru un personaj aproape inexistent.

„Neacșu este ca și numit la Curtea de Conturi. Trebuie să își dorească”, afirmau înainte de Paște mai multe surse din PSD.

Uneori nu trebuie să respecți ceea ce ai promis în campanie. Trebuie să îți creezi o rețea de subterană de putere, influență și relații pentru a controla jocul. Să nu ieși în față și să rămâi mereu util.

Marian Neacșu a supraviețuit și s-a dezvoltat într-o lume în care mulți au dispărut. Pământul și piatra sunt tot acolo. Poate într-o zi va apărea asfaltul. Și după 20 de ani, Neacșu va spune mândru: am făcut ceea ce am promis! O bucată de asfalt într-un capăt de lume.