O călătorie de trei ore banală cu trenul între două dintre cele mai bogate țări din Europa s-a transformat în altceva. Noapte albă

Pasagerii trenului care călătoreau de la Bruxelles la Luxemburg au fost nevoiți să petreacă noaptea în tren din cauza unei defecțiuni survenite marți, ajungând în cele din urmă la gara centrală din Luxemburg la aproape zece ore după plecarea din capitala belgiană, scrie publicația locală Luxemburg Times.

Trenul, care plecase din Bruxelles la ora 20:30, s-a defectat în apropiere de Libramont, în provincia belgiană Luxemburg, între ora 23:00 și miezul nopții, potrivit informațiilor publicate de site-ul belgian de știri 7sur7.be, care a citat și detalii și relatări ale martorilor oculari din Het Laatste Nieuws (HLN).

Oprirea neprevăzută în Libramont a durat câteva ore, deoarece compania feroviară belgiană SNCB a decis să trimită o locomotivă pentru a repara trenul, călătoria reluându-se în cele din urmă la ora 04:15 spre gara Libramont.

În ciuda reparațiilor efectuate la trenul defect, pasagerii au fost rugați să coboare și să ia loc într-un autobuz de înlocuire cu destinația orașul Luxemburg. Un martor a declarat pentru HLN că a ajuns miercuri dimineață, puțin după ora 06:00, la mai mult de nouă ore și jumătate după plecarea din Bruxelles, o călătorie care durează în mod normal puțin peste trei ore.