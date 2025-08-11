O caniculă „excepțională” afectează Europa, cu temperaturi de peste 42 de grade și risc extrem de incendii

Un val de căldură „excepțională” prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania, ceea ce a determinat emiterea unor alerte de risc extrem de incendii în multe zone ale continentului, relatează luni EFE și Agerpres.

Franța

Sudul Franței și o mare parte din centrul țării se află luni în alertă roșie, potrivit serviciului meteorologic Meteo France, care avertizează că această perioadă de caniculă va fi „foarte intensă, chiar excepțională” în 12 departamente ale țării, cu temperaturi maxime care vor depăși foarte frecvent 40 de grade și, local, chiar 42 de grade, ceea ce va duce probabil la înregistrarea unor recorduri.

Fenomenul meteorologic cu care se confruntă Franța a început vinerea trecută și s-a extins de la sud spre nord, provenind din valul de căldură care lovește Spania de nouă zile și care va atinge „apogeul” temperaturilor ridicate luni.

Spania

Situația extremă care a început pe 3 august în Peninsula Iberică nu se va remedia până cel puțin miercuri, conform previziunilor actuale ale Agenției Spaniole de Meteorologie (Aemet), care și-a modificat de mai multe ori în ultimele zile previziunile cu privire la durata exactă a acesteia.

Într-un comunicat publicat luni pe contul său de Telegram, purtătorul de cuvânt al Aemet, Jose Luis Camacho, a prevăzut pentru această zi de luni „menținerea temperaturilor foarte ridicate în cea mai mare parte a Peninsulei, în insulele Baleare și Canare, cu creșteri semnificative în Țara Bascilor și Navarra (nord)”, cu valori de peste 42 de grade.

Portugalia

Situația este similară în Portugalia, unde se așteaptă ca luni să se înregistreze temperaturi maxime de 43 de grade, într-o zi în care starea de alertă continuă din cauza temperaturilor ridicate și ca măsură de prevenire a incendiilor.

Portugalia se confruntă de mai multe zile cu temperaturi ridicate și incendii, ceea ce a determinat guvernul portughez să declare stare de alertă până miercuri, 13 august, când se așteaptă o îmbunătățire a prognozei meteorologice.

Turiști la o fântână publică în fața Sagrada Familia din Barcelona. Sudul Europei se confruntă din nou cu temperaturi extreme. Foto: Manaure QUINTERO / AFP / Profimedia

Marea Britanie

O mare parte a Regatului Unit intră săptămâna aceasta în al patrulea val de căldură din această vară, cu temperaturi care vor depăși 30 de grade, potrivit informațiilor furnizate luni de Biroul Meteorologic Britanic (MET).

Temperaturile ridicate vor afecta în special Anglia și Țara Galilor, din cauza unui curent de aer cald provenit din sud, potrivit MET, care a avertizat că marți temperaturile pot depăși 33 de grade, ceea ce ar putea duce la furtuni izolate și ploi.

Caniculă în Marea Britanie. Foto: Guy Bell / Shutterstock Editorial / Profimedia

Elveția

Elveția înregistrează temperaturi similare odată cu sosirea unui val de căldură care ar putea atinge maxime de 34-37 de grade în Geneva, în extremitatea vestică a țării, în timp ce în alte zone de câmpie temperaturile vor fi de aproximativ 31-34 de grade.

Italia

Situația din Italia este mai extremă, cu temperaturi care depășesc 35 de grade și vârfuri care, în unele zone ale țării, ar putea ajunge la 40 de grade, o situație care se va menține cel puțin până la sfârșitul săptămânii, conform prognozelor meteorologice.

Este al patrulea val de căldură din această vară în Italia, pe care experții îl consideră cel mai puternic de până acum. Acesta a fost provocat de un puternic anticiclon de origine nord-africană, care transportă aer cald de origine subtropicală peste cea mai mare parte a teritoriului țării, informează portalul specializat Meteo.it.

Balcani

Conform prognozelor meteorologice regionale, pe tot parcursul săptămânii, în Balcanii de Vest va fi în general senin, cu soare abundent și temperaturi care vor ajunge la 41 de grade în Macedonia de Nord, 40 în Serbia și 39 în Croația.

Caniculă. Credit foto: Oliver Bunic / AFP / Profimedia

La rândul lor, autoritățile române au emis luni o avertizare meteorologică pentru următoarele 24 de ore legată de prognoza privind temperaturi în unele regiuni ce vor atinge valori maxime de 41 de grade, precum și în legătură cu riscul ridicat de incendii din cauza vânturilor puternice.

Albania s-a confruntat, de asemenea, cu o căldură puternică, temperatura ajungând la 41 de grade, și cu numeroase incendii forestiere, motiv pentru care luni a primit ajutor de urgență din partea Emiratelor Arabe Unite și a mai multor țări din Uniunea Europeană pentru a combate incendiile și a proteja zonele afectate.