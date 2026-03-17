O casă cu voce unică, pe o strada tăcută din vechea mahala a lăutarilor bucureșteni. Cum a ajuns vila lui Delavrancea reședința lui Ion Dolănescu

Cum mergi prin centrul Bucureștiului, undeva foarte aproape de Piața Pieței C.A Rosetti se ascunde o stradă tăcută, care se ferește parcă de haosul orașului de azi.

Surprinzător, la doi pași de traficul de pe bulevardul Carol I, locul păstrează atmosfera vechilor cartiere bucureștene.

Este Caimatei și e una din cele mai scurte străzi istorice din centrul vechi al orașului.

Ce e remarcabil aici e că, din 21 de clădiri, 8 sunt monumente istorice. Pe Caimatei găsești, probabil, cea mai mare densitate de imobile de patrimoniu.

Într-una dintre aceste minunate case din alte timpuri a răsunat mereu muzica. Aici, la început de secol XX, dădea recitaluri George Enescu, iar în anii ’80 cântau tot aici Ion Dolănescu și invitații săi, faimoase fiind petrecerile de Sfântul Ion.

