O categorie importantă de care depinde viața a 46% dintre români, care trăiesc dincolo de zidul orașelor, a rămas fără bani. „Mergem la oraș, să tundem câini”

Întârzierile în plata unora dintre cele mai importante programe pentru satele românești provoacă îngrijorare printre săteni, printre autorități, fermierilor, dar și celor direct lezați: medicii veterinari. În mai multe județe, personalul medical veterinar spune că nu și-a mai primit banii din vară, deși activitatea a continuat, iar unii medici de animale au fost nevoiți să-și trimită angajații în șomaj.

Veterinarii sunt și cei de care depinde calitatea hranei de natură animală. Ei certifică, de pildă, animalele care ajung la abatoare.

Suma pe care ar trebui să o primească ei este de 10.000 de lei neimpozabili, lunar.

HotNews a discutat cu mai mulți medici veterinari, din mai multe județe. Tentația e, explică un veterinar, „să te duci la oraș, unde sunt banii, să tunzi câini”.

Între 8,6 și 9 milioane de români nu trăiesc în orașe. Ei reprezintă 46% din populația țării, conform datelor Băncii Mondiale. În 1960 erau 66%.

Animalele acestor oameni sunt îngrijite de medici veterinari din zonele rurale, care lucrează pe sistemul unei concesiuni.

Care e sistemul de lucru

Veterinarii preiau, pe o perioadă de patru ani, care se poate prelungi, acțiunile sanitar–veterinare dintr-o anumită zonă. Contractele sunt încheiate cu Direcția Sanitară Veterinară. Finanțarea decurge prin programul strategic împotriva bolilor infecto-contagioase de la animale, de unde le sunt virate și sumele pentru serviciile pe care le prestează.

Activitatea medicilor este vitală pentru siguranța alimentației publice. Ei se ocupă de combaterea bolilor zoonoze, adică cele care se pot transmite de la animal la om. Printre aceste boli se numără tuberculoza, bruceloza sau trichineloza.

Tot veterinarii din teren sunt cei care se ocupă de vaccinarea antirabică sau împotriva antraxului. Ei certifică și animalele care pleacă din teren către un abator. Spre exemplu, animalele care au fost tratate cu antibiotice nu pot intra în lanțul alimentar.

„Nici până acum nu ni s-au virat sumele respective”

Constantin Bunescu este medic veterinar de 44 de ani în comuna Cenade, din județul Alba. El a povestit, pentru HotNews, că medicii veterinari care operează în zonele rurale nu și-au mai primit banii de la stat din luna iunie.

„Anul ăsta am întâmpinat foarte multe dificultăți, am întâmpinat greutăți financiare. Noi am înaintat facturile rezultate din serviciile noastre către Direcția Sanitară Veterinară, ei au acceptat plata lor, dar nici până acum nu ni s-au virat sumele respective. Eu, spre exemplu, sunt plătitor de TVA. Eu îl plătesc la eliberarea facturii, nu la încasarea ei. Asta înseamnă că plătim taxe pentru venituri pe care nu le-am încasat”.

Bunescu susține că ei au investit în standardele stabilite de stat

Situația medicilor este cu atât mai grea cu cât, pentru a putea prelua concesionarea, trebuie să îndeplinească niște criterii care sunt costisitoare.

„Când am făcut contract de concesionare, mi s-au impus niște condiții. Trebuia să avem medic angajat la fiecare circumscripție sanitar-veterinară și tehnician veterinar angajat pe cabinet. Am ajuns în situația în care n-am mai avut cu ce să-i plătesc, a trebuit să fac împrumuturi. Nu sunt numai eu în această situație, e toată țara”, susține Bunescu.

„A trebuit să trimit în șomaj oameni”

„De asemenea, noi trebuie să întreținem dispensarele și să cumpărăm tot ce este necesar, de la instrumente, frigidere, termos, seringi și vaccinuri. Toate astea le suportăm noi, eu a trebuit să trimit în șomaj oamenii pe care îi aveam angajați”, mai spune medicul.

Pentru foarte mulți veterinari din zona rurală, sumele subvenționate de la stat ajung să însemne chiar și 80% din încasări, prețul serviciilor fiind stabilit de autorități, prin caietul de sarcini.

Cabinetele în oraș

Medicul Constantin Bunescu consideră că situația contribuie la plecarea veterinarilor în zonele urbane, lăsând practic comunele fără profesioniști în domeniu.

„Ce faci dacă nu ai medic veterinar? La medicina umană apelezi la 112, la noi cum faci? Eu din 1988 nu am mai avut concediu de odihnă. Tinerii preferă să își deschidă un cabinet la oraș. Mai tunzi o pisică, mai tunzi un câine, îi mai dai niște comprimate…acolo sunt banii, nu la țară”, spune medicul.

Medicii veterinari din Dâmbovița sunt în aceeași situație

Situația prezentată de medicul Constantin Bunescu este confirmată de un medic veterinar care activează în Dâmbovița, dar care ne-a solicitat să nu-i prezentăm identitatea.

În zona din care face parte, peste 40 de concesionari sunt afectați de situație. Medicul veterinar ne-a spus că înainte de Crăciun, Direcția Sanitară Veterinară a livrat banii pe două luni din cele restante.

„Acum niște ani s-a dat o lege care spune că primești 10.000 de lei neimpozabili, lunar. Au dat legea pentru că nu mai erau efective așa de mari de animale, iar veterinarii nu mai puteau să încaseze mult”, a explicat medicul veterinar.

„Ca să primești cei 10.000 trebuia să îndeplinești și programul strategic, din care erai plătit ulterior suplimentar la fiecare acțiune, de obicei acțiuni de combatere adaptate pe nevoile din fiecare zonă. Spre exemplu, la anemie trebuie să recoltezi probe de sânge de la cai. S-au mai dat sume suplimentare la apariția pestei africane la porci. Totodată, se mai face și muncă de consiliere, după cum este denumită. Asta înseamnă că lunar, Direcția Sanitară Veterinară alege zece proprietari, care sunt repartizați unui concesionar și care merge și îi spune ce trebuie să faci, cum să îngrijească animalele, cum să se ferească de anumite boli, verifici dacă respectă condițiile de biosecuritate”, a mai spus specialistul.

„Dacă i se îmbolnăvește porcul lui tanti Leana, te duci”

Veterinarul a punctat aceeași situație legată de taxele pe care medicii trebuie să îi plătească, deși nu au încasat banii.

„Ei spun că cei 10.000 sunt neimpozabili, în sensul în care nu sunt ca un salariu, adică nu plătești CAS și alte dări la stat. Dar ei îți dau banii pe firmă, iar tu ulterior plătești impozit la acest venit”, mai spune sursa.

Medicul spune că veterinarii nu se pot întreține doar din serviciile suplimentare pe care le prestează, deoarece nu pot percepe sume mari de bani oamenilor simpli, cu gospodării mici.

„Nu pot să încasez la fel de la cineva care crește un porc și din asta supraviețuiește, din asta se hrănește, cum fac de la cineva care crește o pisică sau câine pe care și-l dorește și din asta trăiește. Dacă i se îmbolnăvește porcul lui tanti Leana, te duci și îți faci treaba”, a concluzionat medicul.

Medicul Constantin Bunescu din Alba a adăugat că de la 1 ianuarie, mai mulți medici veterinari vor depune acțiuni în justiție pentru a-și primi banii cuveniți.

Până la momentul publicării acestui articol, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu a răspuns solicitării HotNews pentru un punct de vedere.