Un voucher de 4.000 de lei pentru următoarea vacanță, un Apple Watch Ultra 3, un compostor de bucătărie și un Ford Puma hybrid: campania OMNIASIG „Asigură-te că ești câștigător” continuă cu premii care pot transforma fiecare poliță eligibilă într-o șansă la surprize atractive. Cel mai recent premiu, un purificator de aer Dyson, a fost câștigat de o clientă din Dolj, care a încheiat o asigurare facultativă de locuință.

Sunt lucruri pe care le trecem pe lista de dorințe și pentru care așteptăm momentul potrivit: o vacanță, un gadget nou sau chiar o mașină. Până la finalul anului, clienții OMNIASIG Vienna Insurance Group au șansa de a câștiga unul dintre premiile rămase în campania-concurs, odată cu încheierea sau reînnoirea unei asigurări facultative eligibile.

Campania, trecută deja de jumătatea perioadei de desfășurare, are trei premii acordate, iar cea mai recentă extragere a desemnat câștigătoare o clientă din Dolj.

Asigurările de locuință atrag premii importante

Un purificator de aer Dyson, al treilea premiu al campaniei, a ajuns la o clientă care a ales să își protejeze locuința printr-o asigurare OMNIASIG. La fel ca la prima extragere, polița câștigătoare a fost una de locuință. Așa cum este prevăzut și în regulament, și agentul care a oferit consiliere și a contribuit la încheierea contractului de asigurare a fost premiat tot cu un purificator de aer Dyson.

„După un iPhone 17 și o bicicletă electrică, al treilea premiu al campaniei aduce în casa unei cliente un purificator de aer, adică exact genul de lucru la care ne gândim atunci când vorbim despre protecție; un premiu ce are grijă de sănătatea celor dragi, acasă. Ne bucurăm că pe lângă asigurările pe care le oferim clienților noștri, putem să le aducem zâmbetul pe buze și prin aceste lucruri utile, pe care să le folosească alături de familie”, a declarat Mihai Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Următorul premiu poate fi o vacanță în destinația mult visată

Printre premiile rămase în concurs se află un voucher de vacanță în valoare de 4.000 de lei. Un motiv în plus pentru clienții OMNIASIG să redeschidă lista locurilor pe care își doresc să le viziteze și să înceapă să își facă planuri.

Fie că se va bucura de câteva zile de relaxare sau va descoperi destinații noi, viitorul câștigător va avea un sprijin concret pentru următoarea călătorie. Iar surpriza poate porni de la o decizie luată pentru mai multă siguranță în viața de zi cu zi: încheierea unei asigurări facultative eligibile.

Tehnologie pentru activitățile de zi cu zi și un premiu util pentru bucătărie

Pentru cei care și-ar dori la final de an un ceas inteligent, campania-concurs continuă cu un Apple Watch Ultra 3. Este unul dintre premiile care aduc tehnologia mai aproape de rutina zilnică și care pot însoți câștigătorul la birou, la sală sau în timpul liber.

Pentru cei interesați de soluții practice pentru gestionarea sustenabilă a resturilor alimentare din propria locuință, OMNIASIG pune în joc un compostor de bucătărie. Alături de voucherul de vacanță și de ceasul inteligent, acesta completează o selecție de premii pentru preocupări și stiluri de viață diferite.

Un Ford Puma hybrid își așteaptă câștigătorul la finalul campaniei

Finalul campaniei aduce și cea mai mare surpriză: o mașină Ford Puma hybrid. Pentru unul dintre participanți, o asigurare facultativă eligibilă poate veni, astfel, cu un premiu pe care mulți îl așteaptă chiar și ani întregi.

La extragerea finală participă toate polițele eligibile din campanie, inclusiv cele care au câștigat deja la extragerile periodice, conform regulamentului. Așadar, un premiu obținut pe parcurs nu elimină șansa la marele premiu.

Cum poți concura la premiile rămase pe listă

Campania „Asigură-te că ești câștigător” se desfășoară până la 31 decembrie 2026 și se adresează clienților persoane fizice care încheie sau reînnoiesc o asigurare facultativă OMNIASIG eligibilă, cu o valabilitate de minimum 12 luni.

Înscrierea este automată, fără formulare sau costuri suplimentare de participare. Fiecare poliță eligibilă reprezintă o înscriere distinctă, iar polița trebuie să fie activă la data extragerii.

Printre produsele eligibile se numără asigurările facultative de locuință, CASCO Standard, CASCO ECOnom și Medical Protect*. Lista premiilor, calendarul extragerilor și toate condițiile de participare sunt disponibile în regulamentul complet și pe pagina dedicată de pe website-ul OMNIASIG: https://www.omniasig.ro/ro/concurs/ia-ti-o-asigurare-cu-optiunea-premii

*Campania „Asigură-te că ești câștigător” se desfășoară în perioada 15 iulie – 31 decembrie 2026. Sunt eligibile CASCO Standard, CASCO ECOnom, Asigurarea facultativă de locuință (orice produs), Bunuri și răspundere civilă, Medical Protect și Răspunderi, cu excepția Safe Travel, Medicas Perfect și Asistenței Rutiere, pentru polițe cu o perioadă de valabilitate de minimum 12 luni. Polița trebuie să fie activă la data extragerii.

Articol susținut de Omniasig