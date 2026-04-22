O companie aeriană, care operează zboruri și în România, va închide ghișeele de check-in cu 20 de minute mai devreme. Care este motivul

Compania aeriană Ryanair a anunțat că va închide ghișeele de check-in din aeroport cu 20 de minute mai devreme, pentru a reduce riscul ca pasagerii să piardă zborurile, în contextul îngrijorărilor legate de cozile de la controlul de frontieră din Europa, potrivit The Guardian.

Operatorul low-cost, care transportă anual aproximativ 200 de milioane de pasageri, va cere tuturor celor care predau bagaje sau fac check-in în aeroport să se prezinte cu o oră înainte de decolare, față de termenul actual de 40 de minute.

Ryanair a precizat că această modificare, care va intra în vigoare din noiembrie, ar urma să le ofere pasagerilor mai mult timp pentru a trece de controalele de securitate și de cozile de la pașapoarte, reducând astfel numărul celor care pierd zborurile din cauza aglomerației din aeroporturi.

Deși măsura nu a fost determinată de introducerea sistemului european de intrare-ieșire (EES), care obligă majoritatea cetățenilor din afara UE să furnizeze date biometrice la frontieră, compania a arătat că acest sistem a contribuit la creșterea cozilor la controlul pașapoartelor.

La unele aeroporturi au fost raportate timpi de așteptare de câteva ore, în contextul introducerii etapizate a sistemului EES, începută în octombrie. Grecia a anunțat în această săptămână că nu va aplica noile controale pentru cetățenii britanici în această vară, de teama unor blocaje la frontieră în plin sezon estival. Peste 100 de pasageri au pierdut luna aceasta un zbor easyJet din Milano din cauza cozilor la controlul pașapoartelor, după ce sistemul a devenit pe deplin operațional.

Ryanair a precizat că majoritatea pasagerilor nu vor fi afectați de modificarea procedurii de check-in, întrucât aproximativ 80% își finalizează formalitățile online și merg direct la poarta de îmbarcare. Doar în jur de 20% dintre clienți își predau bagajele în aeroport, majoritatea optând pentru bagaj de cabină sau călătorind fără bagaje.

Compania a mai anunțat că până în octombrie va instala ghișee self-service pentru predarea bagajelor în peste 95% dintre aeroporturile în care operează. Directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, a spus că acest lucru va duce la „un serviciu mai rapid de predare a bagajelor, mai puține cozi la ghișeele din aeroport și o punctualitate și mai bună pentru cei 20% dintre clienții noștri care aleg în continuare să își înregistreze bagajele”.

Compania aeriană irlandeză, cea mai mare din Europa după numărul de pasageri, s-a aflat în prim-planul schimbărilor privind regulile pentru bagaje, inclusiv introducerea taxelor pentru bagajele de cabină. De asemenea, a devenit cunoscută pentru aplicarea strictă a regulilor privind dimensiunile bagajelor, încurajând personalul să identifice și să sancționeze abaterile.

Deși multe dintre aceste măsuri au stârnit reacții negative inițiale, directorul executiv al companiei, Michael O’Leary, nu și-a cerut scuze și a sugerat că pasagerii ar trebui să aprecieze încurajarea de a călători cu bagaje mai puține.

Foto: Aeroportul Henri Coanda © Cateyeperspective | Dreamstime.com