O companie aeriană își reduce din zboruri pe fondul unui scenariu îngrijorător: prețul petrolului va rămâne peste 100 de dolari pe baril până în 2027

Compania americană United Airlines intenţionează să reducă zborurile mai puţin populare, inclusiv cursele din timpul săptămânii şi cele de noapte, până în toamnă, ca reacţie la creşterea puternică a preţurilor la combustibilul pentru avioane, provocată de războiul din Iran, a declarat vineri directorul general Scott Kirby, într-un mesaj intern către angajaţi, transmite Reuters.

Preţul combustibilului pentru avioane „s-a dublat în ultimele trei săptămâni”, a spus Kirby. În Statele Unite, acesta a ajuns la 4,56 dolari pe galon vineri, faţă de 2,50 dolari pe 27 februarie, înainte de începerea războiului, potrivit datelor Argus Media.

Scott Kirby a declarat, într-un mesaj intern transmis vineri angajaților, că se pregătesc pentru un scenariu în care prețul petrolului urcă până la 175 de dolari pe baril și rămâne peste 100 de dolari până la sfârșitul anului 2027. La aceste niveluri, factura anuală pentru combustibil a United ar crește cu aproximativ 11 miliarde de dolari, mai mult decât dublul profitului obținut în „cel mai bun an din istoria sa”, a spus el.

Experţii avertizează că aceste costuri suplimentare vor fi transferate către pasageri în săptămânile şi lunile următoare.

La începutul acestei săptămâni, marile companii aeriene americane, United, Delta şi American, au declarat că cererea pentru rezervări de zboruri rămâne puternică.