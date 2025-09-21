O companie aeriană românească reia ruta către un oraș din SUA după o pauză de 24 de ani

Compania aeriană low-cost HiSky a anunțat miercuri că va lansa un serviciu non-stop către un important oraș din SUA, potrivit site-ul care oferă informații despre industria aviației comerciale, Airlinegeeks.com.

Începând cu 4 iunie 2026, compania aeriană low-cost va conecta capitala României, București, cu Chicago. Zborurile vor fi operate de două ori pe săptămână, joia și duminica.

Chicago va fi a doua destinație a companiei HiSky în SUA. În prezent, aceasta operează zboruri către New York-JFK din București.

Nicio companie aeriană nu a mai operat zboruri directe între București și Chicago în ultimii 24 de ani.

HiSky a declarat că a sincronizat serviciul astfel încât pasagerii din mai multe orașe din România și Moldova vecină, precum și din Tel Aviv, Israel, să poată zbura mai întâi la București și apoi să ia zborul de legătură către Chicago. Acest lucru poziționează Aeroportul Henri Coandă ca un hub regional pentru zborurile către Statele Unite.

Durata zborului de la București la Chicago este de 10 ore și 50 de minute, iar zborul de întoarcere durează 9 ore și 50 de minute. Astfel, durata totală a călătoriei pentru pasagerii care pleacă din Chișinău sau din marile orașe din România, inclusiv conexiunea prin București, nu depășește 13 ore.

Șeful HiSky, Iulian Scorpan, a spus că compania aeriană a fost încurajată de succesul rutei sale către New York și a dorit să înceapă serviciul către un alt oraș din SUA cu legături culturale speciale cu Europa de Est.

„Pentru acest al doilea serviciu transatlantic, am ales o destinație de mare interes nu numai pentru turiști și comunitatea de afaceri, ci și pentru diaspora”, a spus Scorpan.

„Comunitatea românească și moldovenească din Chicago este una dintre cele mai mari și mai bine stabilite din Statele Unite și, având în vedere că au trecut aproape 25 de ani de la ultimele zboruri directe, ne dăm seama că o întreagă generație nu a avut șansa de a menține această legătură directă cu patria”, a mai spus el.

HiSky este o companie fondată în Republica Moldova în 2020 și operată și în România, cu baze în București, Cluj-Napoca și Chișinău. Compania operează o flotă de opt aeronave din familia Airbus A320.

Sursa foto: Dreamstime.com