O companie din China a preluat asigurătorul agenților CIA. Planul din umbră al Partidului-Stat

Din 2018, Statele Unite și-au înăsprit legile pentru a-și împiedica rivalii să cumpere acțiuni în sectoarele sensibile – blocând investițiile în orice, de la semiconductori la telecomunicații. Dar regulile nu au fost întotdeauna atât de stricte, scrie BBC.

În 2016, Jeff Stein, un jurnalist veteran care relata despre comunitatea de informații americană, a primit un pont: o mică companie de asigurări specializată în vânzarea de asigurări de răspundere civilă agenților FBI și CIA fusese vândută unei entități chineze.

„Cineva care avea aflase asta m-a sunat și mi-a spus: «Știi că firma de asigurări care asigură personalul serviciilor secrete este deținută de chinezi?»”, își amintește el. „Am fost uimit!”

În 2015, asigurătorul Wright USA fusese achiziționat în secret de Fosun Group, o companie privată care are legături foarte strânse cu conducerea Chinei.

Preocupările SUA au devenit imediat clare: Wright USA avea acces la datele personale ale multor agenți de top ai serviciilor secrete și oficiali ai serviciilor secrete americane. Nimeni din SUA nu știa cine ar putea avea acces la aceste informații acum că asigurătorul și compania-mamă a acestuia, Ironshore, erau deținute de chinezi.

Wright USA nu a fost un caz izolat. BBC arată cum banii statului chinez au intrat în țările bogate, cumpărând active în SUA, Europa, Orientul Mijlociu și Australia.

În ultimele două decenii, China a devenit cel mai mare investitor străin din lume, ceea ce îi oferă potențialul de a domina industrii sensibile, secrete și tehnologii cheie. Beijingul consideră detaliile cheltuielilor sale externe – câți bani cheltuiește și unde – drept secret de stat.

Însă, în ceea ce privește termenii vânzării Wright USA, Stein spune: „Nu a fost nimic ilegal în legătură cu asta; a fost la vedere, ca să spunem așa. Dar pentru că totul este atât de strâns legat la Beijing, practic oferiți aceste informații serviciilor secrete chineze.”

Guvernul chinez a fost implicat în tranzacție: date noi, consultate de BBC, dezvăluie că patru bănci de stat chineze au acordat un împrumut de 1,2 miliarde de dolari pentru a permite Fosun să cumpere Wright USA.

Articolul lui Stein a apărut în revista Newsweek. Și a existat o reacție rapidă la Washington: declanșarea unei anchete din partea filialei Trezoreriei SUA care se ocupă de controlul investițiilor, Comitetul pentru Investiții Străine în Statele Unite (CFIUS). La scurt timp după aceea, compania a fost vândută din nou – înapoi americanilor. Nu este clar cine a ordonat această vânzare.

„Mulți ani, am presupus că practic toate fluxurile de bani ale Chinei mergeau către țările în curs de dezvoltare”

Fosun și Starr Wright USA, compania care deține acum Wright USA, nu au răspuns solicitărilor BBC de a comenta pe marginea subiectului

Surse din cadrul intelligence-ului american confirmă că vânzarea Wright USA a fost unul dintre cazurile care au determinat prima administrație Trump să își înăsprească legile privind investițiile în 2018.

Foarte puțini ar fi putut înțelege la vremea respectivă că aceste cheltuieli susținute de statul chinez fac parte dintr-o strategie mult mai amplă, dusă de Beijing, de a investi și cumpăra active pe fiecare continent.

„Mulți ani, am presupus că practic toate fluxurile de bani ale Chinei mergeau către țările în curs de dezvoltare”, spune Brad Parks, director executiv al AidData. „Așadar, a fost o mare surpriză pentru noi când ne-am dat seama că, de fapt, sute de miliarde de dolari intrau în locuri precum SUA, Marea Britanie și Germania, chiar sub nasul nostru.”

AidData este un laborator cu sediul în Virginia, specializat în urmărirea modului în care guvernele își cheltuiesc banii în afara granițelor. Acesta primește finanțarea de la guverne și organizații caritabile din întreaga lume. În ultimii 12 ani, AidData s-a concentrat în principal pe China.

Un efort de patru ani, la care au participat 120 de cercetători, a condus la prima încercare cunoscută de a număra toate investițiile susținute de statul Chinei în întreaga lume. Întregul set de date al grupului este disponibil în format open source, deși BBC a primit acces exclusiv în avans.

„Guvernul chinez controlează ratele dobânzilor și direcționează direcția în care se îndreaptă creditul”

Descoperirea cheie a AidData: din anul 2000, Beijingul a cheltuit 2,1 trilioane de dolari în afara granițelor sale, sumele fiind împărțite aproximativ în mod egal între țările în curs de dezvoltare și cele bogate.

„China are un sistem financiar pe care lumea nu l-a mai văzut niciodată”, spune Victor Shih, directorul Centrului pentru China secolului XXI de la Universitatea din California, San Diego. China are cel mai mare sistem bancar din lume – mai mare decât SUA, Europa și Japonia la un loc, adaugă el.

Această dimensiune, împreună cu nivelul de control pe care Beijingul îl exercită asupra băncilor de stat, îi conferă capacități unice.

„Guvernul chinez controlează ratele dobânzilor și direcționează direcția în care se îndreaptă creditul”, spune dl Shih. „Acest lucru este posibil doar cu un control foarte strict al capitalului, pe care nicio altă țară nu l-ar putea avea în mod sustenabil.”

Unele dintre investițiile în economiile bogate par să fi fost făcute pentru a genera un randament sănătos. Altele sunt în conformitate cu obiectivele strategice ale Beijingului, stabilite în cadrul unei inițiative guvernamentale numită Made in China 2025.

Autoritățile chineze au prezentat un plan prin care să domine 10 industrii de vârf, precum robotica, vehiculele electrice și semiconductorii

În acest program, autoritățile chineze au prezentat un plan clar de a domina 10 industrii de vârf, precum robotica, vehiculele electrice și semiconductorii, până în acest an.

Beijingul dorea să finanțeze investiții mari în străinătate, astfel încât tehnologiile cheie să poată fi readuse în China.

Alarma globală față de plan a determinat China să renunțe la menționarea publică a acestuia, dar Victor Shih spune că „a rămas foarte activ” ca strategie directoare.

„Încă se publică tot felul de planuri”, spune el, „inclusiv un plan privind inteligența artificială și un plan privind producția inteligentă. Cu toate acestea, mama tuturor planurilor este cel de-al 15-lea plan cincinal.”

La o reuniune cheie a Partidului Comunist de luna trecută, liderii Chinei și-au stabilit obiectivul de a accelera „autosuficiența și auto-îmbunătățirea științifică și tehnologică la nivel înalt” până în 2030.

Noua bază de date AidData evidențiază cheltuielile susținute de stat în străinătate care corespund celor 10 sectoare vizate. Reportajul anterior al BBC a detaliat modul în care guvernul chinez a finanțat achiziția unei companii britanice de semiconductori .

Statele Unite, Regatul Unit și multe alte economii majore și-au înăsprit mecanismele de verificare a investițiilor după ce fiecare țară pare să fi fost luată prin surprindere de tranzacții precum vânzarea asigurătorului Wright USA.

Brad Parks de la AidData spune că guvernele bogate nu și-au dat seama inițial că investițiile chineze făceau parte din strategia mai amplă a Beijingului.

„La prima vedere, au crezut că este vorba doar de o inițiativă individuală din partea companiilor chineze”, spune el. „Cred că ceea ce au învățat în timp este că, de fapt, statul partid din Beijing este în culise și scrie cecurile pentru ca acest lucru să se întâmple.”

Totuși, trebuie subliniat faptul că astfel de investiții și achiziții sunt legale, chiar dacă uneori sunt ascunse în cadrul unor societăți-fantomă sau sunt direcționate prin conturi offshore.

„Guvernul chinez a cerut întotdeauna întreprinderilor chineze care operează în străinătate să respecte cu strictețe legile și reglementările locale și le-a sprijinit în mod constant în desfășurarea cooperării internaționale bazate pe beneficii reciproce”, a declarat ambasada Chinei la Londra pentru BBC.

„Companiile chineze nu numai că oferă produse și servicii de calitate oamenilor din întreaga lume, dar contribuie activ și la creșterea economică locală, la dezvoltarea socială și la crearea de locuri de muncă.”

Modelele de cheltuieli ale Chinei se schimbă, arată baza de date AidData, banii de stat ai Beijingului curgând către țările care au decis să primească investiții chineze.

În Olanda au existat dezbateri pe tema Nexperia, o companie de semiconductori deținută de chinezi cu probleme.

Apare și în baza de date AidData – băncile de stat chineze au împrumutat 800 de milioane de dolari pentru a ajuta un consorțiu chinez să achiziționeze Nexperia în 2017. Doi ani mai târziu, proprietatea a trecut la o altă companie chineză – Wingtech.

Valoarea strategică a Nexperia a fost confirmată atunci când autoritățile olandeze au preluat controlul asupra operațiunilor companiei în septembrie – parțial, a declarat guvernul olandez, din cauza îngrijorărilor că tehnologia Nexperia risca să fie transferată către alte părți ale companiei mai mari Wingtech.

Această mișcare îndrăzneață a dus la împărțirea efectivă a Nexperiei în două – separând operațiunile olandeze de producția sa chineză.

Nexperia a confirmat pentru BBC că divizia sa din China a încetat să mai opereze în cadrul de guvernanță al Nexperia și ignoră instrucțiunile.

Compania a declarat că salută angajamentul Chinei de a relua exporturile de cipuri critice către piețele globale.

Dacă China este atât de mult înaintea rivalilor săi în planurile sale de a cumpăra în sectoare sensibile, înseamnă că cursa pentru dominarea acestor arene s-a încheiat deja?

„Nu! Vor fi mai multe ture”, susține Brad Parks. „Există multe companii chineze care încă încearcă să facă aceste tipuri de achiziții. Diferența este că acum se confruntă cu niveluri mai ridicate de control pentru a verifica aceste surse de capital străin de intrare.”

„Așadar, China nu mai este țara care face ceea ce fac și alții, ci cea care dă tonul. Este dă ritmul. Dar ceea ce anticipez este că multe țări din G7 vor trece de la defensivă la ofensivă.”