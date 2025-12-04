O companie evaluată la 350 de miliarde de dolari a studiat pe propriii programatori cum le afectează AI munca și a descoperit o sabie cu două tăișuri

Unul dintre lucrurile asupra cărora majoritatea experților din domeniu sunt de acord este că inteligența artificială schimbă modul în care lucrăm, iar Anthropic, una dintre cele mai importante companii de AI, și-a studiat propriul personal pentru a afla exact cum, relatează Business Insider.

Într-un mesaj publicat pe blogul companiei, Anthropic a prezentat concluziile unui studiu realizat în luna augus, în care au fost intervievați 132 dintre inginerii de software și cercetătorii companiei care s-a poziționat rapid, după fondarea sa în 2021, drept unul dintre marii jucători din domeniul AI.

După o nouă rundă de finanțare în care a obținut 15 miliarde de dolari de la Nvidia și Microsoft, luna trecută, evaluarea Anthropic a ajuns la aproximativ 350 de miliarde de dolari, după cum relata CNBC la momentul respectiv.

Studiul publicat acum de companie a inclus, de asemenea, 53 de interviuri detaliate și a analizat modul intern de utilizare a Claude Code, instrumentul de programare al Anthropic. Studiul a urmărit să înțeleagă cum transformă inteligența artificială munca în cadrul companiei și, mai larg, în societate.

Compania a descoperit că AI îi ajută pe programatori cu anumite sarcini

„Constatăm că utilizarea inteligenței artificiale schimbă radical natura muncii pentru dezvoltatorii software, generând atât speranță, cât și îngrijorare”, se arată în mesajul publicat de companie.

Rezultatele au arătat că angajații simțeau că erau mai productivi și „full stack” – un termen folosit de programatori pentru a spune că simt că pot realiza o varietate de sarcini tehnice.

De pildă, studiul a descoperit că 27% din munca asistată de Claude era alcătuită din sarcini care altfel nu ar fi fost făcute. Angajații Anthropic au spus, de asemenea, că puteau „delega complet” între 0% și 20% din munca lor către Claude, mai ales sarcinile „ușor verificabile” sau „plictisitoare”.

Însă angajații și-au exprimat și îngrijorări legate de cât de populari au devenit asistenții AI precum Claude, chatbot-ul dezvoltat de Anthropic pentru a rivaliza cu ChatGPT de la OpenAI sau Gemini dezvoltat de Google.

Îngrijorările semnalate de inginerii de software și ceilalți angajați

„Unii au descoperit că, pe măsură ce colaborau mai mult cu AI, colaborau mai puțin cu colegii, iar alții s-au întrebat dacă nu cumva se vor automatiza singuri până la dispariția locului de muncă”, se arată în mesaj.

Angajații au spus că sunt preocupați de „atrofierea competențelor mai profunde” necesare pentru a scrie și verifica cod. „Când producerea rezultatelor este atât de ușoară și rapidă, devine din ce în ce mai greu să-ți faci timp să înveți cu adevărat ceva”, a spus un angajat citat de studiu.

Unii angajați au spus că le lipsesc dinamica socială și oportunitățile de mentorat.

„Claude este acum primul loc în care merg întrebările care înainte se adresau colegilor”, a precizat studiul. O persoană le-a spus autorilor acestuia: „Îmi place să lucrez cu oameni, și e trist că am ‘nevoie’ de ei mai puțin acum… Oamenii cu mai puțină experiență nu mai vin la mine cu întrebări la fel de des”.

Schimbările pe care Claude Code le aduce muncii în interiorul companiei le-au provocat inginerilor software și sentimente amestecate privind relevanța lor în viitor.

„AI va ajunge să facă totul”

„Sunt optimist pe termen scurt, dar pe termen lung cred că AI va ajunge să facă totul și mă va face pe mine și pe mulți alții irelevanți”, se arată în mesajul de pe blogul companiei.

Alții au spus că le este greu să prezică cum vor arăta rolurile lor peste câțiva ani.

Dario Amodei, unul dintre fondatorii și CEO-ul Anthropic, a stârnit vâlvă mai devreme în cursul acestui an după ce a tras un semnal de alarmă privind pericolul dispariției a numeroase locuri de muncă din cauza AI, în special a celor de la nivel „entry level”.

Amodei, care a plecat de la OpenAI pentru a fonda Anthropic, a spus într-un interviu acordat Axios că firmele care lucrează la dezvoltarea de A.I. și guvernele din jurul lumii trebuie să înceteze să „îndulcească” ceea ce urmează și să explice oamenilor că există posibilitatea unei eliminări în masă a locurilor de muncă din tehnologie, finanțe, drept, consultanță și alte profesii cu „guler alb”.

„Cei mai mulți dintre ei nu sunt conștienți că asta este pe cale să se întâmple”, a declarat el pentru Axios. „Sună nebunesc, iar oamenii pur și simplu nu cred”, a subliniat acesta.

În comentarii făcute luna trecută, el a avertizat și asupra faptului că un număr foarte restrâns de companii și directori de top din Silicon Valley pot decide practic direcția în care va evolua inteligența artificială.

„Cred că sunt profund neliniștit de faptul că aceste decizii sunt luate de câteva companii, de câțiva oameni”, i-a spus Amodei cunoscutului prezentator TV Anderson Cooper într-un interviu acordat emisiunii sale 60 Minutes.

„Adică, cine v-a ales pe tine și pe Sam Altman (n.r. CEO-ul OpenAI)?”, l-a întrebat Anderson.

„Nimeni. Sincer, nimeni”, a răspuns Amodei.

