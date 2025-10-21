O companie minieră chineză își acuză angajații din Congo că au ajutat rebelii să fure sute de kilograme de aur: „Le-au transportat în secret prin canale subterane”

Rebelii care ocupă concesiunea auriferă a companiei Twangiza Mining din estul Republicii Democrate Congo (RDC) au jefuit cel puțin 500 de kilograme de lingouri de aur din luna mai, a declarat compania pentru agen’ia Reuters, acuzând totodată o parte dintre propriii angajați că ar fi ajutat la furt.

La prețurile actuale, aurul furat valorează aproximativ 70 de milioane de dolari.

Mina se află în provincia Sud-Kivu, unde rebelii M23 susținuți de Rwanda au lansat în acest an o ofensivă fulgerătoare care le-a permis să cucerească zone întinse. Ei au preluat controlul asupra minei în luna mai.

„Cu ajutorul unor angajați, au transportat primul lot de peste 50 kg de aur într-un timp foarte scurt”, a declarat Twangiza Mining într-un răspuns scris la întrebările adresate de Reuters cu privire la pierderile suferite de la momentul în care M23 a capturat mina.

„De la ocupare, au obținut cel puțin 500 kg de aur și le-au transportat în secret prin canale subterane”, a mai precizat compania.

Gruparea M23 nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.

Compania spune că peste 100 de kilograme de aur au fost sustrase lunar de la mină

Twangiza Mining, cu sediul în Congo și care se prezintă drept o firmă chineză, a declarat că a pierdut peste 100 kg de aur pe lună de la preluarea controlului minei de către rebeli, pe lângă echipamente și materiale în valoare de 5 milioane de dolari.

Compania a anunțat că se pregătește să depună o plângere oficială la arbitraj internațional și la autoritățile congoleze, și că a declarat un eveniment de forță majoră pentru a încerca să își recupereze pierderile.

Reprezentanții companiei au mai acuzat rebelii că au alungat localnicii, au dărâmat biserici și au folosit tehnicieni din Rwanda pentru a extrage date geologice în scopul reluării și extinderii exploatării miniere.

„Mai sunt peste 150 de muncitori rămași pe șantier. Nu putem lua legătura cu ei”, a mai spus compania.

Guvernul Rwandei nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.

Armistițiu între Congo și Rwanda

Luptele din estul Congo, unde au luptat și mercenari români până la sfârșitul lunii ianuarie, au ucis mii de oameni și au strămutat sute de mii doar în acest an. Potrivit anchetatorilor ONU, grupările armate au capturat mai multe situri miniere din estul bogat în minerale al țării.

Un raport prezentat în fața Consiliului de Securitate al ONU anul trecut arăta că rebelii M23 câștigau aproximativ 300.000 de dolari lunar din taxele impuse exploatărilor de coltan din regiunea Rubaya.

Președintele SUA, Donald Trump, a intermediat în iunie un acord de pace între Congo și Rwanda, ca parte a unui efort de stabilizare a estului Congo și de atragere a investițiilor miniere occidentale.

Cele două părți au ratat termenul-limită din august pentru semnarea unui acord de pace în cadrul acestui proces, însă pe 14 octombrie au convenit asupra unui mecanism de monitorizare a unui viitor armistițiu