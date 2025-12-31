O companie necunoscută în afara Japoniei a depășit toți giganții din Silicon Valley și a încheiat anul cu cea mai mare creștere pe bursă din lume

Cele mai „fierbinți” acțiuni din lume ale unei companii de inteligență artificială (AI) în 2025 nu au fost cele ale Nvidia, Microsoft sau ale unui alt gigant din Silicon Valley. Cea mai mare creștere a avut-o în realitate Kioxia Holdings Corporation, un producător de cipuri de memorie listat la Tokyo, care a profitat de explozia cererii de stocare a datelor generată investițiile în AI pentru a obține un randament uriaș, relatează revista Fortune.

Acțiunile Kioxia au crescut cu aproximativ 540% în 2025, depășind randamentul tuturor companiilor din indicele MSCI World, inclusiv Alphabet, compania-mamă a Google care a cunoscut la rândul său o apreciere puternică a acțiunilor în 2025. MCI World urmărește randamentul acțiunilor a aproximativ 1.300 de companii cu capitalizare medie și mare din 23 de țări dezvoltate.

Compania japoneză, care s-a listat la bursă cu doar un an în urmă, are acum o capitalizare de piață de aproximativ 5,7 trilioane de yeni, sau 36 de miliarde de dolari. Printre clienții săi se numără giganți tech precum Apple și Microsoft, potrivit Bloomberg.

Creșterea prețului acțiunilor Kioxia reflectă un blocaj mai puțin spectaculos, dar din ce în ce mai critic din „boom”-ul provocat de dezvoltarea AI: memoria. Sistemele de inteligență artificială nu au nevoie doar de cipuri puternice pentru a „gândi”, ci și de un loc unde să stocheze cantități uriașe de date.

Ascensiunea companiei japoneze reflectă o problemă spinoasă

NAND flash este tipul de cip care păstrează informația chiar și atunci când dispozitivele sunt oprite și este utilizat peste tot, de la centre de date până la smartphone-uri. Iar pe măsură ce giganții tehnologici se întrec în construirea de centre de date pentru AI și în antrenarea unor modele tot mai mari, ei cumpără mult mai multe astfel de cipuri de memorie decât pot produce fabricantii. Analiștii pieței au declarat recent pentru NPR că cererea de memorie depășește deja oferta cu aproximativ 10%, ceea ce creează penurii și împinge prețurile în sus.

Prețurile reacționează deja. Cercetătorii estimează că, în ultimele luni, cumpărătorii au plătit cu aproximativ 50% mai mult, de la un trimestru la altul, pentru DRAM standard, iar comenzile urgente au costat de câteva ori mai mult decât atât. Sunt așteptate noi creșteri, cu puține șanse de ameliorare la intrarea în noul an.

Penuria se extinde dincolo de AI și ridică, de asemenea, costurile pentru smartphone-uri, PC-uri, dispozitive de gaming și alte produse electronice de consum care se bazează pe aceleași cipuri.

Această dinamică a transformat puținele companii producătoare de memorie în câștigători improbabili. Investitorii pariază că prețurile în creștere și cererea susținută se vor traduce direct în venituri mai mari pentru companii precum Kioxia.

Creșterea prețului acțiunilor Kioxia era de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă

În urmă cu un an, când Kioxia a intrat pentru prima dată pe piață, compania a fost fie „abia observată”, fie discret ignorată. Investitorii încă își reveneau după pierderile provocate de declinul din sectorul semiconductorilor, iar nivelul ridicat al datoriilor producătorului de cipuri îl făcea o alegere incomodă pentru o piață obsedată de creșterea alimentată de GPU-uri – cipurile care au făcut din Nvidia cea mai valoroasă companie din lume.

Listarea pe bursă a Kioxia, culminarea unor eforturi lungi și dificile din zona capitalului privat, care a necesitat trei încercări, părea mai degrabă o sosire târzie decât un indicator al noii ere AI.

Ceea ce s-a schimbat nu a fost atât încrederea față de Kioxia, cât realizarea faptului că inteligența artificială se bazează pe memorie la fel de mult ca pe puterea de calcul. Pe măsură ce giganții tech s-au grăbit să-și extindă centrele de date, au apărut penurii, iar părțile mai puțin spectaculoase ale infrastructurii AI au redevenit brusc importante.

În această nouă paradigmă, o companie odată considerată pierdută a devenit unul dintre cei mai clari beneficiari ai pieței, scrie revista Fortune.