Doi giganți tech au anunțat investiții de 100 miliarde dolari într-un proiect de infrastructură pentru inteligență artificială

Nvidia a anunțat că va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI și va furniza companiei cipuri pentru centre de date, marcând o alianță între doi dintre cei mai vizibili jucători din cursa globală a inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Acordul oferă producătorului de cipuri Nvidia o participație financiară în cea mai importantă companie de AI din lume, care este deja un client esențial. ChatGPT este folosit săptămânal de peste 700 de milioane de useri.

În baza noului acord, odată ce părțile ajung la o înțelegere definitivă pentru ca OpenAI să achiziționeze sistemele Nvidia, această companie va investi inițial 10 miliarde de dolari, a spus o sursă citată de Reuters. OpenAI a fost evaluată la 500 de miliarde de dolari.

Nvidia va începe să livreze hardware cel mai devreme la final de 2026, primul gigawatt de putere de computing urmând să fie implementat în a doua jumătate a acelui an pe viitoarea platformă denumită Vera Rubin.

„Este cel mai mare proiect de infrastructură AI din istorie”, spune CEO-ul NVIDIA, Jensen Huang, în interviu. „Acest parteneriat este despre construirea unei infrastructuri AI care să permită trecerea AI din laboratoare, în lume.”

Prin acest parteneriat, OpenAI va implementa cel puțin 10 gigawați de sisteme NVIDIA pentru infrastructura AI de nouă generație a OpenAI, inclusiv platforma NVIDIA Vera Rubin. NVIDIA intenționează, de asemenea, să investească treptat până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, pe măsură ce fiecare gigawat este implementat, spun cele două companii, într-un comunicat.

„Nu există niciun alt partener în afară de NVIDIA care să poată face acest lucru la o asemenea scară și cu o asemenea viteză”, a spus Sam Altman, CEO-ul OpenAI.

„Totul începe cu puterea de calcul”, a mai spus Sam Altman. „Infrastructura de calcul va fi baza economiei viitorului, iar noi vom folosi ceea ce construim împreună cu Nvidia, pentru a face noi progrese în AI și pentru a oferi consumatorilor și companiilor aceste tehnologii, la scară largă.”