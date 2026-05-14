O companie pe care puțini ar fi mizat anul trecut e pe cale să valoreze un trilion de dolari

Cip de memorie HBM produs de Hynix, prezentat la un târg de tehnologie, FOTO: Ahn Young-joon / AP / Profimedia

„Boom”-ul inteligenței artificiale (AI) transformă cipurile de memorie – considerate mult timp un segment ciclic al industriei semiconductorilor – în una dintre cele mai atractive oportunități de pe piețe, relatează Business Insider.

Unul dintre marile câștigătoare ale acestui trend este compania sud-coreeană Samsung Electronics, a cărei valoare de piață a atins săptămâna trecută nivelul de un trilion (1.000 de miliarde) de dolari. Prețul acțiunilor companiei a crescut cu peste 140% de la începutul lui 2026.

Iar săptămâna aceasta un alt gigant sud-coreean din industria cipurilor s-a conturat drept un candidat pentru atingerea acestui prag.

Acțiunile SK Hynix au urcat cu peste 200% în 2026, pe fondul exploziei cererii pentru memorie cu lățime mare de bandă (high-bandwidth memory) – cipurile specializate utilizate în sistemele de inteligență artificială.

Creșterea spectaculoasă a acțiunilor companiei a împins capitalizarea sa de piață la aproximativ 1.395,5 trilioane de woni sud-coreeni, echivalentul a 935 de miliarde de dolari. Ascensiunea e cu atât mai spectaculoasă dacă ne raportăm la prețul acțiunilor începând cu 2025.

Pe 3 ianuarie 2025, la deschiderea primei sesiuni de tranzacționare a Bursei de la Seul, prețul unei acțiuni a SK Hynix era de 181,900 woni. În prezent este de 1.970 de woni.

Intrarea în fabrica SK Hynix din Incheon, la aproximativ 50 de kilometri de Seul, FOTO: Lee Jae-Won / AFLO / Profimedia

Cerere explozivă pentru cipurile companiei din Coreea de Sud

SK Hynix este unul dintre principalii furnizori de cipuri de memorie pentru Nvidia, ale cărei acceleratoare AI au devenit coloana vertebrală a cursei globale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Creșterea prețului acțiunilor SK Hynix vine în contextul în care companiile se grăbesc să construiască centre de date pentru AI, iar investitorii își îndreaptă tot mai mult atenția dincolo de firmele care dezvoltă modele de inteligență artificială, către infrastructura hardware de care depind acestea.

„Memoria devine unul dintre cei mai evidenți beneficiari ai cererii pentru hardware AI”, a scris marți Charu Chanana, director pentru strategii de investiții la banca daneză Saxo.

Cererea este în creștere pe măsură ce modelele AI devin tot mai mari, iar aplicațiile necesită mai multă putere de calcul și mai multă memorie pentru a gestiona sarcini de lucru din ce în ce mai complexe, a adăugat Chanana.

Ascensiunea companiilor producătoare de cipuri de memorie a alimentat și o creștere mai amplă pe piața sud-coreeană, indicele Kospi – principalul indice bursier al țării – atingând maxime istorice în această lună. Indicele a crescut cu peste 80% de la începutul lui 2026.

Piața este atât de „fierbinte” încât Goldman Sachs a descris recent Coreea de Sud drept „pariului său cu cel mai ridicat nivel de încredere” din Asia, invocând dominația țării în domeniul cipurilor de memorie și expunerea sa la cererea explozivă pentru infrastructura AI.