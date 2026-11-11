Skip to content
Economie

O companie românească are mai multe motive să investească în stocare de energie în Bulgaria decât în România, spune un specialist

Dan Popa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Modelul de creștere bazat pe consum finanțat din datorie și-a atins limitele, iar România riscă să piardă investiții în favoarea Bulgariei din cauza fiscalității instabile și a energiei scumpe. Așa a spus Adrian Codirlașu, președintele CFA România și profesor asociat la ASE, la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizat de redacția „Curs de Guvernare”.