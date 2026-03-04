O companie susținută de Bill Gates și Jeff Bezos se ceartă cu un muzeu din Belgia dintr-un motiv mai puțin obișnuit

Bill Gates, fotografiat pe 27 iunie 2025 la Veneția, unde a participat la nunta lui Jeff Bezos, FOTO: Marco Bertorello / AFP / Profimedia Images

O companie minieră americană susținută financiar de miliardarii Jeff Bezos și Bill Gates se află într-un conflict cu AfricaMuseum din Belgia în legătură cu entitatea care ar trebui să digitizeze hărțile vechi ale teritoriului care este astăzi Republica Democrată Congo (RDC), aflate în arhiva muzeului, relatează Reuters.

KoBold Metals, un startup din domeniul minier, a declarat că s-a oferit să sprijine RDC pentru digitizarea arhivei din epoca colonială, depozitată pe rafturi care se întind pe aproximativ 500 de metri și care conține milioane de documente ce consemnează modul în care bogățiile minerale ale Congo au fost cartografiate și exploatate.

„Noi scanăm, digitizăm documentele și le facem accesibile publicului imediat”, a declarat pentru Reuters Benjamin Katabuka, director general al KoBold Metals în RDC.

„Această țară are nevoie de mai multe investiții în explorare, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesar ca datele să fie disponibile publicului”, a subliniat el.

Muzeul belgian, susținut de autoritățile din Belgia, a refuzat, afirmând că are deja un proiect separat cu RDC pentru digitizarea datelor, susținut de Uniunea Europeană.

Poziția muzeului belgian e fără echivoc

„Nu putem delega gestionarea colecțiilor către companii private; ar contraveni tuturor normelor de etică științifică și instituțională”, a declarat pentru Reuters Bart Ouvry, directorul muzeului.

KoBold a precizat în schimb că a primit anul trecut permise pentru a căuta litiu și alte minerale în RDC și a încheiat acorduri cu Kinshasa pentru digitizarea datelor, inclusiv a unor înregistrări păstrate în Belgia.

Katabuka susține că solicitarea de acces la arhivă a fost făcută de guvernul țării africane. „KoBold vine să sprijine proiectul, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar”, spune directorul companiei miniere.

KoBold a invocat o lege belgiană din 2022 care a creat un cadru pentru returnarea colecțiilor din epoca colonială către statele africane. Totuși, arhivele sunt excluse din proiectul legislativ în cauză.

Ouvry afirmă că muzeul pe care îl conduce colaborează cu Serviciul Geologic Național al Congo pentru a digitiza și a pune la dispoziție arhivele geologice, într-un proiect estimat să dureze până la cinci ani. Datele vor fi disponibile în ambele țări „în conformitate cu legislația belgiană și europeană”, subliniază el.

Ministerul Minelor din Congo nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Exponate la AfricaMuseum din Tervuren, FOTO: alimdi / Arterra / Philippe Clément / imageBROKER / Profimedia

Arhiva include documente de mână, fragile, despre un subiect sensibil din istoria Belgiei

Situată chiar în afara Bruxelles-ului, la Tervuren, arhiva extinsă a muzeului include materiale scrise de mână, fragile și încă neinventariate complet, a declarat pentru Reuters șeful Departamentului de Științe ale Pământului din cadrul muzeului.

Regele Leopold al II-lea al Belgiei a confiscat Congo în 1885 pentru a se îmbogăți personal – teritoriul a fost jefuit, iar populația a fost supusă unei brutalități extreme. Regele l-a administrat ca pe domeniul său personal până în 1908, când a devenit colonie belgiană. Se crede că peste 10 milioane de africani au murit în timpul domniei lui Leopold. Regele Philippe al Belgiei, un descendent direct al acestuia, și-a cerut oficial iertare pentru aceste atrocități în 2020. În același an, o statuie a lui Leopold a fost vandalizată și apoi înlăturată din orașul Anvers, în timpul protestelor antirasism care au izbucnit în mai multe țări ca urmare a uciderii afro-americanului George Floyd în Statele Unite.

Directorul AfricaMuseum afirmă că arhivele pe care le găzduiește instituția sunt accesibile, că pot fi furnizate copii la cerere și că firmele private trebuie să prezinte o scrisoare de susținere din partea guvernului RDC pentru a putea consulta hărțile geologice.

Un purtător de cuvânt pentru afaceri externe al guvernului belgian a declarat că arhivele geologice sunt un bun public. „Belgia nu poate, în nicio circumstanță, să acorde acces exclusiv unei companii străine sau unei entități private cu care nu are o relație contractuală”, a afirmat purtătoarea de cuvânt Florinda Baleci.

Competiția globală pentru minerale critice este în creștere, iar RDC este bogată în zăcăminte de litiu, cupru, cobalt și coltan. Ministerul Minelor din țara africană estimează că 90% din potențial rămâne neexploatat.

KoBold este una dintr-o serie de companii americane care își extind activitatea în Congo, în contextul în care Washingtonul își aprofundează un parteneriat strategic cu Kinshasa pentru a asigura aprovizionarea și a reduce dependența de China pentru materialele necesare bateriilor, electronicelor și sectorului apărării.