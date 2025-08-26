„O concluzie profund tulburătoare”. Australia expulzează un ambasador după un raport al serviciilor secrete
Guvernul australian a anunțat marți că îl expulzează pe ambasadorul Iranului la Canberra după ce a acuzat Teheranul de implicare în atacuri antisemite la Melbourne și Sydney, transmite France Presse.
Serviciile de informații ale țării au ajuns la o „concluzie profund tulburătoare” potrivit căreia Iranul ar fi orchestrat cel puțin două atacuri antisemite la sfârșitul anului 2024, a declarat premierul australian Anthony Albanese, în cadrul unei conferințe de presă.
Australia a acordat ambasadorului și altor trei diplomați iranieni șapte zile pentru a părăsi țara, a precizat ministrul de externe Penny Wong.
Această decizie este o premieră în Australia de la al Doilea Război Mondial și până acum.
Canberra a suspendat, de asemenea, activitățile ambasadei sale la Teheran și și-a rechemat ambasadorul. Cu toate acestea, Australia nu intenționează să întrerupă complet relațiile diplomatice cu Iranul, pentru a apăra interesele cetățenilor săi, a spus Wong.
Albanese a afirmat că Iranul se află în spatele incendiului de la o cafenea kosher dintr-o suburbie a Sydney, în octombrie 2024, și de la sinagoga Adass Israel din Melbourne, în decembrie 2024, bazându-se pe concluziile serviciilor de informații.
Nu au fost raportate victime în urma acestor două incendii.
Prim-ministrul australian a declarat că Iranul este probabil responsabil și de alte atacuri antisemite comise în țară.
Australia va adopta o lege pentru a include Gărzile Revoluționare iraniene, pe lista organizațiilor teroriste, a mai spus Albanese.