O creștere „anormală” a importurilor din China provoacă noi îngrijorări în UE

Aproape un sfert dintre importurile în Uniunea Europeană cresc într-un ritm „îngrijorător”, fiind determinate în principal de mărfurile provenite din China, a declarat joi principalul responsabil al Comisiei Europene pentru aplicarea măsurilor comerciale, citat de Reuters.

Denis Redonnet, șeful directoratului general al UE pentru Comerț și Securitate Economică, a declarat în fața Parlamentului European că printre sectoarele care se confruntă cu o creștere „susținută” și „anormală” a importurilor se numără industria de utilaje și echipamente, textilele, metalele de bază și produsele chimice.

Redonnet s-a adresat comisiei pentru comerț a Parlamentului în contextul în care Comisia își intensifică discuțiile cu Beijingul pentru a aborda deficitul comercial al UE în domeniul bunurilor cu China, care a ajuns la 360 de miliarde de euro în 2025.

Importurile de produse chinezești în blocul comunitar au crescut, în timp ce exporturile UE către China au scăzut într-un ritm apropiat, iar Bruxelles-ul speră să ajungă luna aceasta la un acord cu Beijingul privind o anumită formă de gestionare a exporturilor chineze.

Importuri de peste 500 de miliarde de euro din China în UE, anul trecut

„Este un motiv serios de îngrijorare faptul că rezultatele monitorizării importurilor sau ale barometrului… indică în prezent tendințe potențial îngrijorătoare pentru aproape un sfert din totalul importurilor în UE”, a subliniat Redonnet. „Iar China și produsele de origine chineză reprezintă principalul factor care determină aceste creșteri ale importurilor.”

Importurile totale ale UE s-au ridicat la 2,53 trilioane de euro în 2025, dintre care bunuri în valoare de 571 de miliarde de euro au provenit din China.

Creșterea exporturilor a determinat o majorare accentuată a numărului de solicitări din partea industriei pentru adoptarea unor măsuri de apărare comercială.

Comisia Europeană a lansat 32 de noi anchete în 2025, cu puțin sub recordul de 33 înregistrat în 2024. Spre comparație, media anuală anterioară era de 12. Peste o treime dintre noile anchete au vizat sectorul chimic.

Redonnet a declarat că în 2026 au fost deja deschise 27 de noi anchete.